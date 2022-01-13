В Болгарии противники санитарных мер едва не захватили парламент

Центр Софии накануне был блокирован массовым митингом против введенных в стране санитарных мер. Спустя всего лишь месяц после создания нового правительства Болгарии протестующие призывали к отставке кабинета министров.

Акция была организована представленной в парламенте партией "Возрождение". К демонстрантам присоединились представители местных ассоциаций ресторанного бизнеса, существенно пострадавшего от противоэпидемиологических ограничений. Основное требование вышедших на улицы - отмена так называемых "зеленых сертификатов", необходимых для посещения ресторанов, торговых центров, отелей и любых массовых мероприятий, а также для осуществления профессиональной деятельности в сфере услуг.

Митинг в столице балканской республики вылился в столкновения с полицией. В результате беспорядков девять сотрудников правоохранительных органов были доставлены в больницу. Атаке также подверглись работники СМИ, которые, по мнению протестующих, нарочно освещали шествие с ракурсов, не отражающих его реальных масштабов.

Участники акции неоднократно, но безуспешно пытались штурмовать парламент. Оказать им в этом поддержку изнутри здания старались даже депутаты от партии "Возрождения". Им, впрочем, не удалось прорваться сквозь ряды представителей службы национальной безопасности и убрать загораживающие центральный вход импровизированные баррикады из стульев и столов.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что уважает право граждан на протест, однако не приемлет идею отмены "зеленых сертификатов" на фоне приближающейся пятой волны коронавируса.