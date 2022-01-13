Новости

Старт второго сезона "Эйфории" установил рекорд на HBO 11:43
Стася Милославская рассказала о сериале для Netflix, где снимались русские актрисы 11:42
Фильм "Лед 2" выходит в прокат в Китае накануне Зимних Олимпийских игр 11:41
В Болгарии противники санитарных мер едва не захватили парламент 11:36
Голодный барсук нашел в Испании клад с древнеримскими монетами 11:36
Володин: Необходимо принять закон о наказании педофилов до 1 февраля 11:27
Роскосмос и НАСА ведут консультации по продлению работы МКС до 2030 года 11:21
Польские СМИ: США хотят сорвать переговоры с Россией 11:20
В школах Саратова отменили занятия из-за сообщений о минировании 11:19
Болсонару разрешил министрам летать бизнес-классом 11:10
Мишустин: Расходы на снижение углеродного следа могут составить 1-2% ВВП 11:01
"Комфорт и экономия": Составлен портрет автотуриста в России 11:00
Режиссер Сурикова ответила на сообщения о своей госпитализации с COVID 10:59
Мишустин: Кабмин намерен скоро принять Стратегию развития финансового рынка 10:59
Мишустин: Возвращение к обычным параметрам бюджетных правил замедлит инфляцию 10:56
Умер советский композитор и автор песен Нодар Мамисашвили 10:54
Названо новое вооружение Ту-160М 10:54
Джокович узнал соперника на Открытом чемпионате Австралии 10:49
Рогозин: В 2022 году на космодроме Восточный запланированы пять пусков ракет 10:38
Мишустин: Важно отладить систему защиты от новых биологических угроз 10:33
Еще в одном поселке Югры люди умерли от отравления суррогатом 10:31
Экс-мэр Ярославля Евгений Урлашов отозвал ходатайство об УДО 10:31
СМИ: Режиссер Алла Сурикова экстренно госпитализирована с COVID 10:28
Принц Эндрю может предстать перед американским судом 10:27
В столице продлили "желтый" уровень погодной опасности 10:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
13.01.2022 11:36
Рубрика: В мире

В Болгарии противники санитарных мер едва не захватили парламент

Текст: Александр Гацак (София)

Центр Софии накануне был блокирован массовым митингом против введенных в стране санитарных мер. Спустя всего лишь месяц после создания нового правительства Болгарии протестующие призывали к отставке кабинета министров.

Болгария выступила против размещения сил НАТО на восточном фланге

Акция была организована представленной в парламенте партией "Возрождение". К демонстрантам присоединились представители местных ассоциаций ресторанного бизнеса, существенно пострадавшего от противоэпидемиологических ограничений. Основное требование вышедших на улицы - отмена так называемых "зеленых сертификатов", необходимых для посещения ресторанов, торговых центров, отелей и любых массовых мероприятий, а также для осуществления профессиональной деятельности в сфере услуг.

Митинг в столице балканской республики вылился в столкновения с полицией. В результате беспорядков девять сотрудников правоохранительных органов были доставлены в больницу. Атаке также подверглись работники СМИ, которые, по мнению протестующих, нарочно освещали шествие с ракурсов, не отражающих его реальных масштабов.

Участники акции неоднократно, но безуспешно пытались штурмовать парламент. Оказать им в этом поддержку изнутри здания старались даже депутаты от партии "Возрождения". Им, впрочем, не удалось прорваться сквозь ряды представителей службы национальной безопасности и убрать загораживающие центральный вход импровизированные баррикады из стульев и столов.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что уважает право граждан на протест, однако не приемлет идею отмены "зеленых сертификатов" на фоне приближающейся пятой волны коронавируса.

В мире Европа Болгария

Главное сегодня

Мишустин: Важно отладить систему защиты от новых биологических угроз
Посол Антонов: РФ ждет от Запада письменного ответа по гарантиям безопасности
Глава СК Бастрыкин предложил вернуть МВД контроль за оборотом оружия
Косачев о переговорах Россия - НАТО: "Стороны остались при своем"
Пушков: Санкции против Путина могут привести к разрыву отношений с США
Как и откуда в Казахстан пришел террор
Читатели The Times высмеяли адмирала за его слова о российских подлодках