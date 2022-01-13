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13 января 2022 г.

Постановление правительства Вологодской области от 12 января 2022 года № 38 "О продлении режима функционирования "Повышенная готовность" и внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Продлить режим функционирования "Повышенная готовность" по 28 февраля 2022 года включительно.

2. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

2.1 в пункте 1 цифры и слова "15 января 2022 года" заменить цифрами и словами "28 февраля 2022 года";

2.2 в абзаце первом подпункта 21.1 пункта 21 слова и цифры "приказом Минздрава России от 21 марта 2014 года № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" заменить словами и цифрами "приказом Минздрава России от 6 декабря 2021 года № 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок"

2.3 пункт 241 признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области О.В.Кувшинников



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