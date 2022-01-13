Выбор героев: как создавался истребитель, который прошел всю войну

13 января 1940 года совершил первый испытательный полет истребитель Як-1, который сначала носил название И-26. Этому самолету было суждено стать легендой отечественной боевой авиации, в том числе и потому, что на нем летало много Героев Советского Союза.

Когда был объявлен конкурс на создание скоростного маневренного истребителя-моноплана нового поколения, заявка на участие скромного конструкторского бюро Александра Яковлева, занимавшегося в основном спортивными самолетами, у многих вызвало удивление.

Тем не менее Яковлев решил довести свой спортивный Я-7 до уровня боевой машины. 13 января 1940 года летчик-испытатель Юлиан Пионтковский поднял самолет с Центрального московского аэродрома. Сделав несколько кругов, пилот прервал полет. По его словам, пойти на досрочную посадку заставил быстрый рост температуры масла, что было чревато поломкой двигателя. Однако Пионтковский отметил высокие летные качества модели И-26 и легкую управляемость.

Исследование причин быстрого нагрева двигателя выявило еще ряд недостатков: сказалась спешка при проектировании и изготовлении прототипа. Выявленные изъяны устранили.

Следующий цикл испытаний и вовсе закончился катастрофой. 27 апреля 1940 года на 43-м вылете прототип разбился, Пионтковский погиб. Причиной аварии, как выяснилось, был заводской дефект.

Но Красной армии так были нужны машины такого рода, что доработку И-26 разрешили продолжить. Более того, еще ранней весной вышел приказ с указанием не дожидаться окончания испытаний, а запустить самолет в серию под названием Як-1. Первая серийная машина была выпущена 22 марта. При этом работа по доводке истребителя не прерывалась: с 1 февраля до 1 октября в конструкцию самолета было внесено 306 изменений.

7 ноября 1940 года пятерка истребителей (еще под обозначением И-26), а также один И-26 третьей модификации приняли участие в воздушном параде. Для большего эффекта она пролетели над Красной площадью на максимальной скорости.

Лётчицы 586 истребительного авиационного полка Лиля Литвяк, Катя Буданова, Маша Кузнецова (слева направо) у самолета Як-1. Фото: РИА Новости

Вскоре был решен вопрос и с вооружением самолета. Он получил 20-миллиметровую пушку ШВАК и два крупнокалиберных пулемета Березина. А установка более мощного мотора позволила развивать скорость до 632 км/ч (на высоте).

К началу Великой Отечественной войны в авиачасти РККА поступило 425 Як-1. Именно в годы войны раскрылись лучшие качества этого истребителя: Як-1 стал поистине массовым самолетом.

Его достоинства оценили и 50 Героев Советского Союза, которые одержали на этом истребителе немало побед. Среди них были такие легендарные пилоты как Султан Ахмет-хан, Михаил Девятаев, Алексей Маресьев, Александр Покрышкин, Евгений Савицкий и другие. На Як-1 воевали летчики французской эскадрильи "Нормандия-Неман", а также летчицы единственного женского авиаполка.

За годы войны было построено более 8700 Як-1. На его базе разрабатывались и другие модели, которые тоже себя хорошо показали.

На вооружении военно-воздушных сил Советской армии самолет находился до 1950 года, когда наступила эпоха реактивной авиации.