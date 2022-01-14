Apple начала исполнять закон "о приземлении"

Компания Apple начала выполнять требования закона о "приземлении" и зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора.

Информация о регистрации Apple личного кабинета появилась в специальном разделе на сайте Роскомнадзора, где отмечается какие из требований выполнили иностранные IT-гиганты, подпадающие под требования закона "о приземлении".

В Роскомнадзоре и российском офисе Apple не смогли дать комментарий, касательно дальнейших действий компании.

В соответствии с требованиями закона "о приземлении", вступившем в силу 1 января 2022 года, иностранные IT-компании с суточной аудиторией, превышающей 500 тысяч русскоязычных пользователей, должны открыть в России официальное представительство, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для обмена данными с ведомством, разместить на своем сайте счетчик из числа одобренных регулятором, и создать форму обратной связи для русскоязычных пользователей.