Автомат для спецназа: необычный тест АК-105 показали на видео

Группа энтузиастов-испытателей стрелкового оружия из США сняла на видео уникальный тест одной из модификаций автомата Калашникова - АК-105, который применяется в том числе российской группой специального назначения "Альфа". Представленная "винтовка", как называет ее автор, очень отличается от всем известного АК, и поэтому смотреть этот тест чрезвычайно интересно.

Ролик начинается с постановочной шутливой сценки, снятой в жанре "Звездных войн", где в роли "террористов" выступают щиты с портретами бандитов, а в роли положительных героев - энтузиасты, вооруженные АК-105. "Террористы" палят лазерами, а "герои" отстреливаются из Калашникова.

Но на этом шутки заканчиваются и впереди - собственно тест удивительного оружия. Автор ролика подробно рассказывает, какие доработки получил автомат, и сравнивает его со "стандартным" АК. Тут речь идет не только о более современных обвесах и эргономике, прекрасном внешнем виде, но и о громкости выстрела, длине ствола, плавности хода затвора и присоединении магазина.

Дело в том, что в АК-105 ствол укорочен на несколько сантиметров, но это ничуть не сказалось на качестве баллистики, даже наоборот. При этом трубка отвода пороховых газов, толкающих затвор, скрывается за обвесами, и ее не видно. Оружейники сумели добиться действительно непревзойденной эргономики.

- Я считаю, что это было чистое провидение, что газовая трубка на винтовках серии АК-100 была такой длины, чтобы при укорочении ствол винтовки составлял 12,4 дюйма (31,5 сантиметра в российской метрической системе), - говорит автор ролика. - Еще более интересным для меня является то, что винтовки серии AK-100 предназначались исключительно для экспорта, но некоторые модели быстро оказались на официальном вооружении матушки-России.

Замеряя громкость выстрела из автомата, эксперты обращают внимание, что он немного тише, чем у других модификаций. Отдельного внимания удостоены плавность хода затвора и легкость присоединения магазина с патронами. Она, действительно, удивляет даже на расстоянии - просто глядя на видео.

Ну и, конечно, телескопический приклад, который можно легко регулировать так, как удобно бойцу - выше всяких похвал.

Во время всего теста автор видео несколько раз откровенно восхищается этой разработкой российских конструкторов - "винтовкой" АК-105 - и называет ее своим любимым оружием, равным которому нет во всем мире.