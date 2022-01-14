Чернышенко призвал мобилизовать единую службу 122 по COVID-19 во всех регионах

Единая служба 122 по теме COVID-19 должна быть мобилизована во всех регионах России, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, необходимость мобилизации обусловлена распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

"Ресурс у субъектов есть, субсидии общим объемом 700 млн рублей доведены до регионов. Эти средства должны быть использованы для дооснащения колл-центров, усиления штата операторов и внедрения голосовых помощников на базе искусственного интеллекта", - отметил вице-премьер.

Чернышенко также поручил провести стресс-тестирование готовности колл-центров к пиковым нагрузкам.