Единственный в РККА: "Батальон Славы" родился на берегах Вислы в 1945-м

14 января 1945 года при прорыве немецкой обороны на Висле родилось единственное в Красной армии подразделение "Батальон Славы". За мужество и героизм весь состав подразделения - 350 человек были награждены орденами Славы. Комбату гвардии майору Борису Емельянову и комвзвода старшему лейтенанту Михаилу Гурьеву присвоили звание Героя Советского Союза.

Изначально 1-му батальону 215-го полка 77-й гвардейской стрелковой дивизии ставилась задача - произвести разведку боем немецкой линии обороны на высоте 166,7. Фронт атаки - 900 метров. В случае успеха требовалось овладеть второй траншеей и развивать наступление в глубину, чтобы выявить систему огня и опорные пункты противника. В случае неудачи - предписывалось отойти на исходную, заново провести артиллерийскую подготовку и только после этого переходить в наступление.

Для усиления будущий "Батальон Славы" получил батарею 79-го гвардейского отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона, три танка Т-34, четыре самоходки СУ-76 и инженерно-саперную роту.

Как выяснилось позже, рубеж перед Пулавским плацдармом немцы оборудовали позициями, имевшими по две-три, а местами и четыре траншеи. Плотность стрелковых ячеек на один километр фронта составляла 100-120, а пулеметных площадок - 12-13. Весь передний край обороны противника прикрывался проволочными и минно-взрывными заграждениями. Проволочные заграждения проходили в 20-25 метрах от первой траншеи и состояли из двух-трех рядов проволочной спирали и рогаток.

Артиллерийская подготовка началась в 8:30 утра.

"Первый огневой налет длился не час, как обычно, а 25 минут. Чаще всего, как только мы открывали огонь, противник успевал отвести свои войска на вторую и даже третью линию обороны. Мы расходовали много снарядов, не причинив особого вреда. А в этот раз поразили оборону немцев на глубину 6-8 километров. Пехота пошла в атаку вслед за огневым валом, чего противник не ожидал", - вспоминал командующий артиллерией 1-го Белорусского фронта генерал Василий Казаков.

Благоприятствовала наступающим и погода. Густой снег и туман скрыли наступающих от немецких пулеметчиков и минометного огня.

За четыре минуты до окончания артиллерийской подготовки штурмовые группы под прикрытием огня приблизились к переднему краю противника и заняли исходное положение для атаки в 100-150 метрах от его первой траншеи. Гвардейцам потребовалось всего семь минут, чтобы овладеть первой линией обороны немцев.

Однако находящиеся во второй траншее солдаты противника оправились от огневого налета и вступили в бой. На выручку пехоте пришли танки и самоходки, а приданные батальону минометы 15 минут подавляли огневые точки врага.

"Пулеметчика гвардии сержанта Гаврилюка ранило осколком, перевязав рану, он продолжил вести огонь. Отчаянно сопротивлявшиеся немцы перебили весь его пулеметный расчет. Оставшись один, раненый сержант стрелял длинными очередями, пока вокруг него не осталось ни одного живого немца… Вражеский пулемет на левом фланге заставил залечь наших бойцов. Гвардии рядовой Бахметов по-пластунски пробрался в тыл к пулеметчику и забросал его гранатами", - говорится в донесении.

В 9:25 вторая линия обороны немцев была захвачена. Уроженец города Шахты Ростовской области, полный кавалер ордена "Славы" Петр Зибров рассказывал, что ожесточение боя доходило до рукопашных схваток: "Патроны кончились. В одном из окопов израненный пулями и осколками гвардии старший лейтенант Гурьев (он получил 12 ранений) и двое бойцов его взвода бросились врукопашную на минометчиков противника. Штыками и прикладами автоматов убили семерых немцев... Овладев второй траншеей, наш батальон оказался на западном скате высоты 166,7. Стало возможным наблюдать всю оборону противника и прицельным огнем уничтожать его живую силу и огневые средства в глубине".

Немцы закрепились на берегу реки Чернявка, за которой находилась третья траншея. Болотистые берега речки стали непреодолимым препятствием для танков и самоходок, и пехоте пришлось атаковать вплавь. В 13:15 "Батальон Славы", потеряв 71 человека, закрепился на захваченных позициях, и тогда в прорыв пошли другие части дивизии.

Запись в журнале боевых действий 215-го полка: "Энергично развивая наступление и неотступно преследуя разбитого противника, подразделения полка к исходу дня истребили до 80 солдат и офицеров, захвачены трофеи - орудия разного калибра 50; пулеметов 8; винтовок 20".

Отмечая массовый героизм Военный совет 69-й армии принял уникальное решение: наградить весь личный состав батальона орденами Славы III степени и впредь именовать подразделение "Батальон Славы".

При оформлении документов выяснилось, что часть бойцов уже имеют ордена Славы. Так в батальоне появились три полных кавалера ордена Славы - стрелок Рахим Авезмуратов, сапер Сергей Власов, артиллерист Иван Яновский. Отметим, что комбату Герою Советского Союза Борису Емельянову в 1945-м было всего 23 года, а Михаилу Гурьеву - 21 год. После Победы они продолжили службу в армии.