Вступление Украины в НАТО может стать фатальным для этой страны. Об этом заявил политолог Андрей Золотарев, который занимает пост руководителя украинского аналитического центра "Третий сектор".

"Появление на Украине вооружений и военных баз США на Азовском море, как и членство в альянсе, к которому стремится Киев - неприемлемый вариант, - заявил эксперт агентству ТАСС. - Для Украины это тупиковый путь, который рано или поздно приведет к серьезному конфликту и фатальным последствиям для государства".

Политолог также сравнил Украину с "рогатиной, с помощью которой коллективный Запад, прежде всего США и Великобритания, намерены дразнить Россию". В данной ситуации он рекомендовал Киеву сохранить нейтральный статус.