Forbes назвал новые российские беспилотники угрозой танкам и ПВО

- В опубликованном недавно обзоре вооружения для российских беспилотников упоминаются ранее неизвестные дроны. К тому же у нового оружия есть общая цель - уничтожение бронетехники: от мобильных зенитных комплексов до тяжелых танков, - рассказал эксперт по российским вооружениям Сэмюель Бендетт.

Ключевое оружие здесь - ракета Х-БПЛА, авиационная версия боеприпаса ПТРК "Корнет". Она имеет радиус действия в восемь километров и может уничтожать даже американские танки Abrams, причем в самую защищенную их проекцию, лобовую. Весит Х-БПЛА 18 килограммов - вдвое меньше, чем известная ракета Hellfire. Это значит, что беспилотники смогут взять в полет несколько ракет и поразить несколько целей. Носителями этого оружия станут уже стоящие на вооружение дроны "Иноходец" (экспортное название "Орион") и "Форпост".

"Иноходец" также может быть вооружен более мощной противотанковой ракетой "Вихрь-М", разработанной для ударных вертолетов. Особенность этого оружия в тактике запуска двух ракет по одной цели для обмана активной защиты танков. Еще одна свежая разработка - противотанковая ракета С8-Л производства концерна "Калашников". Это модификация неуправляемой авиационной ракеты . Благодаря лазерному наведению и специализированной боеголовке недорогой боеприпас превратился в мощное средство уничтожения бронетехники. А малый вес С-8Л позволяет использовать ее даже легким дронам - например, беспилотному вертолету "Термит" размером с небольшой автомобиль. "Термит" может поднять в воздух три таких ракеты.

Последняя категория оружия для дронов - самая интригующая. Это бомбы, которые можно сбрасывать с миниатюрных квадрокоптеров. Помимо борьбы с живой силой и бронетехникой противника такие беспилотники могут быть весьма эффективны для уничтожения вражеской инфраструктуры - в первую очередь, складов с боеприпасами. Крошечные коптеры способны оставаться незамеченными для ПВО и наносить удары внезапно.