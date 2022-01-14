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14.01.2022,  
10:20
Текст:  Антон Валагин

Forbes назвал новые российские беспилотники угрозой танкам и ПВО

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе показал, насколько эффективны могут быть беспилотники в современной войне. Между тем Россия занялась этой темой много лет назад - задолго до Карабаха и даже Сирии. В результате хорошо вооруженные российские дроны представляют серьезную угрозу для военных объектов, систем ПВО и даже тяжелой бронетехники, пишет Forbes.
Фото: Nickel nitride/Wikimedia.org Фото: Nickel nitride/Wikimedia.org
Фото: Nickel nitride/Wikimedia.org

- В опубликованном недавно обзоре вооружения для российских беспилотников упоминаются ранее неизвестные дроны. К тому же у нового оружия есть общая цель - уничтожение бронетехники: от мобильных зенитных комплексов до тяжелых танков, - рассказал эксперт по российским вооружениям Сэмюель Бендетт.

Фото: Искандер Асабаев/РИА Новости
Названо новое вооружение Ту-160М

Ключевое оружие здесь - ракета Х-БПЛА, авиационная версия боеприпаса ПТРК "Корнет". Она имеет радиус действия в восемь километров и может уничтожать даже американские танки Abrams, причем в самую защищенную их проекцию, лобовую. Весит Х-БПЛА 18 килограммов - вдвое меньше, чем известная ракета Hellfire. Это значит, что беспилотники смогут взять в полет несколько ракет и поразить несколько целей. Носителями этого оружия станут уже стоящие на вооружение дроны "Иноходец" (экспортное название "Орион") и "Форпост".

"Иноходец" также может быть вооружен более мощной противотанковой ракетой "Вихрь-М", разработанной для ударных вертолетов. Особенность этого оружия в тактике запуска двух ракет по одной цели для обмана активной защиты танков. Еще одна свежая разработка - противотанковая ракета С8-Л производства концерна "Калашников". Это модификация неуправляемой авиационной ракеты . Благодаря лазерному наведению и специализированной боеголовке недорогой боеприпас превратился в мощное средство уничтожения бронетехники. А малый вес С-8Л позволяет использовать ее даже легким дронам - например, беспилотному вертолету "Термит" размером с небольшой автомобиль. "Термит" может поднять в воздух три таких ракеты.

Последняя категория оружия для дронов - самая интригующая. Это бомбы, которые можно сбрасывать с миниатюрных квадрокоптеров. Помимо борьбы с живой силой и бронетехникой противника такие беспилотники могут быть весьма эффективны для уничтожения вражеской инфраструктуры - в первую очередь, складов с боеприпасами. Крошечные коптеры способны оставаться незамеченными для ПВО и наносить удары внезапно.

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