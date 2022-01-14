Гитары, рисунки на клеенке и банка супа: в "Манеже" собрали наследие Цоя

В этом году Виктору Цою исполнилось бы 60. В родном Петербурге день рождения музыканта - 21 июня - отметят грандиозным концертом воссоединившихся "Кино", а в Москве до лета решили не откладывать и открыли выставку "Виктор Цой. Путь героя" - с 15 января она заработает в Манеже. Три тысячи квадратных метров, 11 залов и абсолютно все наследие одного из главных отечественных кумиров, собранное в одном месте - такого еще не было.

На этой выставке все поют. Если вы вдруг приспустите наушники (их вместе со смартфоном выдают перед входом), то услышите, что каждый что-то напевает себе под нос и - да, да! - вы тоже. Песни "Кино" ведут из зала в зал, играют при приближении к экспонатам, иногда - прерываются на интервью или архивные концертные записи. Так работает геолокация, которая сама определяет ваше местонахождение в Манеже и включает нужное сопровождение. Все, что вам нужно, - просто идти.

"Приходите ко мне в котельную, к десяти!" - зовет нас Виктор Цой, и мы уже здесь - в сумрачном помещении с топкой и кучами угля. В котельной на улице Блохина, прозванной позже "Камчаткой", музыкант проработал несколько сезонов и перелопатил тонны. Здесь собиралась вся неформальная тусовка Ленинграда, сегодня - это место паломничества. И пока играет "О-о-о, это странное слово Камчатка", мы можем посмотреть, отрывки из фильма "Йа-хха" Рашида Нугманова, увидеть роспись Виктора в журнале дежурств и адресованные ему записки от сменщиков.

Помните ли вы, как выглядят аудио-кассеты? В следующем зале они встретят нас впечатляющими размерами, крутящейся пленкой и расскажут о каждом альбоме в дискографии "Кино". Тут же - варианты обложек, листы из блокнота Виктора Цоя со строчками песен и зарисовками на полях... А в центре - одно из самых мощных впечатлений: три гитары музыканта.

- Для меня в принципе все то, что удалось собрать на выставке - круче, чем "Мстители". Но когда я увидел три гитары отца вместе, я был поражен. Вот так рядом они впервые, - говорит сын Виктора Цоя Александр.

Архив семьи - очень важная часть экспозиции. Папа Виктора - Роберт Максимович - передал для выставки вещи, которые раньше никогда не покидали его дома. Вырезанные музыкантом маски из дерева и пепельницы, ученические рисунки... Рядом - подборка видеокассет: конечно же, боевики с кумирами - Брюсом Ли и Арнольдом Шварценеггером. А один из первых экспонатов предоставила Джоанна Стингрей - популяризатор русского рока в Америке и подруга "Кино". Это записка от Виктора на английском, где он сожалеет, что не смог проводить ее, и просит - если удастся продать что-то из его картин за океаном, купить ему на вырученные деньги часы и кроссовки. Джоанна, конечно, просьбу выполнила, а еще с присущим ей энтузиазмом договорилась с Энди Уорхолом, чтобы тот подписал советским друзьям банки с супом Кэмпбелл.

- Я знала Уорхола и как-то решила показать ему искусство моих друзей, русских художников из Ленинграда - Виктора Цоя, Африки, Тимура Новикова и других. Когда он увидел их картины, то превратился в совсем другого человека. Обычно холодный, безэмоциональный, словно растаял. Конечно, он не думал, что я притащу ему 20 банок супа, но все равно старательно под мою диктовку выводил - "Виктору", "Борису" (Гребенщикову - прим. "РГ"), - рассказывает Стингрей.

Для нее самой один из самых удивительных экспонатов - билет из Диснейленда, куда они ездили вместе с Виктором, который тот сберег:

- Я очень удивилась, когда увидела этот билет! Я ведь не задумываясь сразу их выкидывала, как мусор. А он сохранил.

Сохранил Виктор и ту самую банку супа - она есть на выставке. В отличие от, например, Георгия Гурьянова - барабанщик "Кино", сам будучи не менее экстравагантным художником, чем Уорхол, церемониться не стал и американский презент просто съел.

Жемчужина этого путешествия по пути героя - зал, в котором выставлены картины Виктора Цоя. Курирует его музейно-выставочный центр "РОСИЗО" - единственное государственное учреждение, в собрании которого имеется работа музыканта. Знаменитых цоевских квадратных человечков знают, наверное, все - они бегают, кричат, летают, размахивают руками и еще много чего, но открытием для многих может стать, что Цой прекрасно справлялся с классическими сюжетами, экспериментировал, рисуя на кухонной клеенке и упаковочном поролоне, одним из первых делал поистине концептуальные высказывания - как, например, полотно "Картину нарисовать не успел". В витринах - баночки с краской, кисти, и фломастеры. Те самые, которыми в 1990-м он нарисует одну из последних, пророческую картину "Дорога" с человеком за рулем.

Дорога и поставила точку. Шокирующий, последний экспонат - кассета, подвешенная в разорванном пространстве. На бумажной ленте подписано: "Новые". Это значит, что на ней музыка группы "Новые композиторы". Именно эту кассету Виктор слушал во время аварии. Строчку, на которой запись остановилась, каждый может услышать в своих наушниках.

"Вот дорога моя, ей не видно конца, мне не видно конца, я не помню лица..." - так пел Цой давно-давно, звонким, почти детским голосом и еще даже не в "Кино". И ведь все так. Только лицо мы помним.

Прямая речь

Дмитрий Мишенин, автор концепции и куратор выставки:

- Эта выставка уникальна тем, что собрала абсолютно все то настоящее, что присутствует в этом мире, оставшееся от Виктора Цоя. Самое главное, что мы хотели показать - Цой не только музыкант и поэт, это и большой художник, кинозвезда, в конце концов, обычный турист. Я бы сказал, что эта выставка - визуализация одного из самых популярных граффити в нашей стране "Цой жив!".

Ольга Галактионова, генеральный директор музейно-выставочного центра "РОСИЗО":

- Виктор Цой - настоящий герой, такой, которых мы на нашем веку, наверное, уже не встретим. В зале "Искусство" мы представляем 76 его работ, более 30 из них экспонируются впервые. Одна его работа - ученический рисунок - хранится в нашем фонде, и это наша большая гордость. Виктор Цой - художник, причем в самом широком смысле слова.

Что еще?

Черная куртка Виктора Цоя. Куртку, в которой Цой запечатлен на большинстве фото и концертов, можно увидеть в зале "Стиль". Но Виктор не был бы Виктором, если бы не доработал ее дизайн собственноручно: перекрасил молнию в зеленый цвет, пришил несколько страз. При своем лаконичном образе, Цой был и остается иконой стиля. Во многом благодаря выдумке: он носил клипсы как кольца, типсы на воротник рубашки трансформировал в броши... После смерти Виктора все его личные были сложены в коробки и не открывались до этого момента.

Инсталляция по мотивам фильма "Игла". Зал, посвященный культовому фильму и его продолжению, поражает белоснежной фигурой Виктора Цоя - воспроизводящей последнюю сцену фильма, где музыкант стоит на коленях с зажигалкой в руках.

КиноПланетарий. Зал об окружении Виктора Цоя. Он сам, конечно, ослепляющая звезда по имени Солнце, вокруг которой движутся еще множество планет - это его семья, друзья, коллеги по сцене, которых мы увидим и услышим на экранах.

Справка "РГ"

Выставка "Виктор Цой. Путь героя" будет открыта в Манеже до 15 апреля. Для входа необходим QR-код. Подробную информацию можно узнать на сайте проекта.