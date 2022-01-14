Испытания легкого танка "Спрут" завершатся в первом квартале 2022 года

В России в нынешнем году завершат испытания легкого плавающего танка "Спрут-СДМ1". Это планируют сделать в первом квартале.

Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев, пишет пресс-служба Ростеха. А потом на Курганмашзаводе приступят к освоению производства танка "Спрут-СДМ1".

Кроме того, Курганмашзавод поставил завершающую партию боевых машин пехоты БМП-3 в рамках двухгодичного контракта с Министерством обороны России. Специалисты предприятия продолжают работать над усилением тактико-технических характеристик этих машин, в том числе и их живучести на поле боя. Для этого на БМП-3 устанавливают динамическую защиту.

До 2027 года предприятие будет поставлять Минобороны РФ боевые машины пехоты третьего поколения БМП-3, бронированные ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л, десантную технику - БМД-4М и БТР-МДМ.