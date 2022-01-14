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14.01.2022 11:44
Рубрика: Культура

К 400-летию Мольера ГИТИС издаст новые переводы "Мизантропа" и книгу Карла Манциуса

Текст: Наталья Лебедева

В год 400-летия великого французского комедиографа издательство ГИТИС представит читателям книгу Карла Манциуса "Мольер. Театры, публика, актеры его времени" и сборник шести разных переводов "Мизантропа".

Фото: iStock
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Свою книгу Карл Манциус написал в конце XIX века, но до сих пор она остается одной из лучших работ в мировой мольеристике. Автор первым решился рассказать о своем герое не просто как о драматурге, а поместить его в контекст бурной театральной жизни эпохи.

"Актерское искусство, драматургия, постановочная практика, сценическое оформление, организация театрального дела и запутанные человеческие связи между служителями Мельпомены, - кажется, нет такой темы в истории французского театра XVII века, которую не затронул бы в своей книге Манциус. В центре всех этих сценических, придворных и жизненных перипетий оказывается, конечно, Жан-Батист Поклен, однажды нарекший себя Мольером", - рассказывают об этом уникальном издании в пресс-службе ГИТИСа.

Впервые книгу датчанина Карла Манциуса о Мольере на русский язык перевел театральный режиссер, педагог ГИТИСа Федор Каверин еще в 1922 году. В оригинальном тексте было достаточно много редких зарубежных источников о французском комедиографе, неоднозначных для перевода. И вот спустя 100 лет Издательство ГИТИС выпускает отредактированное издание, где впервые на русский язык переведены все сноски оригинала и исправлены неточности перевода. Любителей Мольера, обещают в ГИТИСе, ждет по-настоящему захватывающее и увлекательное чтиво. Познакомиться с редкой новинкой можно будет уже в начале февраля.

Но на этом в ГИТИСе решили не останавливаться, и готовят к 400-летию классика сборник переводов его пьесы "Мизантроп". Шесть переводчиков, шесть взглядов на один и тот же текст известной всей комедии - Сергей Самойленко, Дмитрий Быков, Михаил Донской, Татьяна Щепкина-Куперник, Василий Курочкин, Иван Елагин.

"Издание разных переводов одной пьесы несет в себе научное и историко-театральное значение, связанное с современной театральной реальностью - режиссерский замысел театральной постановки зарубежного автора всегда напрямую зависит от выбора перевода оригинального текста", - рассказывают в ГИТИСе.

Почему "Мизантроп"? Ведь история глубокой и актуальной сегодня пьесы Мольера в русском театре небольшая. Но стоит напомнить о спектаклях великих гитисовских мэтров Анатолия Эфроса в Театре на Таганке (1986) и Петра Фоменко в Ленинградском театре комедии (1975). В ГИТИсе надеются, что новый сборник переводов "Мизантропа" заинтересует театры и вдохновит режиссеров.

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