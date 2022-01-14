Каким мифам и заблуждениям будут противостоять российские историки в 2022 году

Наступивший год объявлен президентом РФ Годом культурного наследия народов России. Какие темы и сюжеты российской истории будут особенно актуальны в 2022 году, "РГ" рассказал научный руководитель Института всеобщей истории РАН, академик Александр Чубарьян.

Александр Чубарьян: Самое время историкам, философам, культурологам и другим специалистами обратить внимание на феномен культурного кода нации, на то, как он формируется, с какими событиями связан. И главная дата нового года, если говорить о формировании нашей идентичности, это, конечно, 350 лет Петра I. Очевидно, что Петр открыл совершенно новую эпоху в российской истории, но посмотреть на нее свежими глазами, мне кажется, очень важно. Один из ракурсов - его реформы, которые до сих пор служат предметом дискуссий, когда речь идет об их целях, средствах и цене.

Второй момент - взаимоотношение Петра I с Европой. Да, мы, следуя за Пушкиным, усвоили, что царь "В Европу прорубил окно", построив по европейским калькам-стандартам Санкт-Петербург. Но актуальна и европейская повестка, европейская миссия Петра в Европу.

Александр Оганович, в 2022 году исполнится 260 лет восшествия на престол не менее значимой для истории России персоны. Это Екатерина II. Недавно вышел в свет уникальный двухтомник ее мемуаров, включающий и переписку. Просвещенная женщина на троне - это ли не культурное наследие именно России?

Александр Чубарьян: Этот двухтомник, опубликованный в издательстве "Любомир", мы планируем внимательно обсудить в Российском историческом обществе в конце января. Некоторые адресаты переписки, включенной в издание, мало известны. Вообще, с точки зрения историка, Екатерина Великая - весьма своеобразный феномен. Немка по национальности, пришедшая на русский престол благодаря династическому браку, стала одним из самых верных защитников России, русского языка и православия. Серьезно реформировала культурную сферу, безусловно внесла свои знаки в код культурного наследия страны. И продолжила линию Петра во взаимоотношениях с Европой. В ее личной библиотеке в Санкт-Петербурге лежит переписка с Вольтером и с французскими энциклопедистами. Да, Екатерина привнесла в Россию идею французских просветителей, но она и очень многое сделала для того, чтобы Европа узнала Россию: ее историю, идентичность, культуру.

У известного французского историка Элен Каррер д'Анкосс есть книга "Императрица и аббат" про литературная дуэль Екатерины II и аббата Шаппа д'Отероша. Последний издал довольно издевательский памфлет "Путешествие по Сибири". Ответ последовал прямо с трона… Первым борцом с русофобией на международном уровне была, видимо, императрица?

Александр Чубарьян: Она любила и хорошо знала страну, которая стала для нее отечеством. "Путешествие в Сибирь" - резко антироссийская книга, изданная во Франции. Ответ был сначала тоже на французском языке и назывался "Антидот", автор был неизвестен. Это произведение стало предметом спора в европейских интеллектуальных кругах конца 1760-х - начала 1770-х годов. В итоге выяснилось, что "Антидот" принадлежит перу самой Екатерины. Эта книга недавно была издана в России.

Вспоминая о 19 веке, назовите топ-3 важнейших его дат в 2022 году.

Александр Чубарьян: Я бы прежде всего отметил 250 лет со дня рождения Михаила Сперанского, который внес огромный вклад в российское политическое устройство и судопроизводство, издал полное собрание российских законов. В переписке Александра I и Томаса Джефферсона, которую опубликовали наши американские коллеги, президент Соединенных Штатов обнаружил обширные знания того, что происходило в России, в частности, о конституционных реформах Сперанского.

Еще одна значимая дата - 150 лет Политехническому музею, который всегда был просветительским учреждением, а сегодня это еще и оплот возрожденного общества "Знание".

И наконец, 150 лет Сергея Дягилева, популяризатора русского искусства и организатор "Русских сезонов" в Париже. Многое, что мы отмечаем, как славные страницы распространения русской и российской культуры за рубежом, связано с этим именем.

Александр Оганович, в новый год перешла задача осмысления советской истории. Мы ее начали обсуждать с конца (в 2021 году исполнилось 30 лет распада СССР) к началу - у 2022-м исполнится 100 лет образования Советского Союза. И судя по событиям, с которых начался год, общее прошлое советских республик - тема более чем актуальная?

Александр Чубарьян: Исходя из встреч Ассоциации историков стран СНГ, это действительно так. Все директора институтов истории заинтересованы в том, чтобы принять участие в публикации совместных сборников, в научных форумах, посвященных столетию образования Советского Союза. К тому же и президент России недавно снова высказался на эту тему, критикуя методы территориального размежевания 1922 года, в которых много было субъективного и случайного.

Есть проблематика, связанная и с причинами распада СССР. Я думаю, что такое эпохальное событие, как конец советского государства, не может быть связано только с субъективными действиями каких-то конкретных личностей. Они могут ускорить или видоизменить процесс, но сам он - следствие очень больших структурных сдвигов в жизни государства и общества. Поэтому перед серьезными историками стоит задача внимательнейшим образом разобраться, в чем состоял кризис советской системы, обнаружившийся во второй половине 80 годов прошлого века. В какой степени не справлялась экономика? Когда ослабли скрепы коммунистической партии, которая играла очень сложную, часто противоречивую роль в управлении государством? Каким было реальное положение союзных республик, ныне независимых государств?

В свое время Русскую революцию и крах Российской империи в 1917 году один английский историк и политолог объяснил "хрупкостью управления империей". Я бы эту формулу перенес и на события 30-летней давности. Лозунги о "великой дружбе народов" уводили в тень сложнейшие процессы, которые происходили во всех национальных республиках, на окраинах Советского Союза. И все это вместе создало тот кризисный фон, о котором спел Виктор Цой: "Перемен, мы ждем перемен!".

Достаточно ли временного зазора в 30 лет, которые прошли с тех пор, как развалился Советский Союз, чтобы объективно и без эмоций оценить, что тогда произошло?

Александр Чубарьян: Недостаточно. Для меня это совершенно очевидно. Дело в том, что во всех странах постсоветского пространства, а это помимо СНГ, еще и Украина, Грузия, балтийские государства - идут сегодня сложные процессы формирования новой национальной идентичности. Насколько я могу судить, это процесс далеко не завершен. И он в большой мере связан с оценками периода, когда они были в составе Российской империи, а потом Советского Союза, анализом обстоятельств выхода и дальнейшего развития. Но всякая идентичность предполагает объективный, спокойный взгляд на собственную историю. А мы наблюдаем попытки вообще вычеркнуть и царский, и советский периоды. Это, в частности, делают наши балтийские и украинские коллеги.

Распад Советского Союза - трагическая страница в нашей истории. Если смотреть на нее 30 лет спустя, то важнее задуматься о перспективах независимых государств, об общем пространстве, где главный экономический и геополитический партнер бывших советских республик - Россия. И это очень важный момент в формировании национальной идентичности СНГ. Чтобы ни говорили и ни делали отдельные политические деятели, это объективная реальность, которая никуда не денется. У нас общее историческое прошлое, где было много недостатков и ошибок. Но было много и достижений. Независимые ныне страны получили тогда немало и для экономики, и для выхода на мировую арену, и для своей культуры. Всюду были созданы академии наук, университеты, открывались театры, культурные учреждения. И нельзя вычеркивать из истории целые периоды собственной жизни.

Сто лет назад была прекращена дипломатическая изоляции советской страны: Россия и Веймарская республика подписали знаменитый Рапалльский договор. Часто ли "дух Рапалло" вспоминается сегодня в международной исторической науке и политике?

Александр Чубарьян: В знаменитой Генуэзской конференции после Первой мировой войны впервые приняла участие делегация советской России. Тогда же был подписан и Рапалльский договор. Он заложил основы новых взаимоотношений России и Германии, которых объединяло общее для двух стран неприятие Версальского договора.

На 2022 год намечается очередное заседание совместной комиссии историков России и ФРГ, которое будет посвящено этой теме, поскольку вопрос об отношениях России и Германии очень актуален. "Дух Рапалло" поддерживался буквально до 1933 года, до прихода Гитлера к власти в Германии. Возрождение его относится к началу 70-х годов - это знаменитая восточная политика Вилли Брандта, которая ознаменовала резкое улучшение отношений между тогдашней ФРГ и Советским Союзом.

Напомню, что очень активно против улучшения отношений Германии с нашей страной выступал, прежде всего, британский премьер-министр, который ультимативно требовал категорически не подписывать германский договор с советской Россией. Сегодня этот сюжет снова на авансцене. Другие условия, другая ситуация, но по-прежнему в центре европейской политики две крупнейшие державы, от отношений между которыми зависит очень многое и на европейском континенте, и в мире в целом.

В нашей общей с Германией истории есть другая, совсем не мирная дата - летом исполняется 80 лет начала Сталинградской битвы. События Великой Отечественной войны уже традиционно становятся мишенью для фейковых атак. Российские историки к этому готовы?

Александр Чубарьян: Несмотря на то, что во многих странах мира улицы, площади и даже метро названы в честь Сталинграда, молодежь плохо знает историю. Я опрашивал во Франции молодых людей: три четверти не могли объяснить, почему метро или площадь в Париже называется "Сталинград".

В то же время наши западные коллеги, особенно из стран главных участников антигитлеровской коалиции, не отрицают значения Сталинграда. Другой вопрос, что они пытаются поставить Сталинград в ряд других сражений, которые были в Африке или Италии. Наша задача на предстоящий год состоит в том, чтобы, не отрицая роли второго фронта и ленд-лиза, четко расставить приоритеты. Сталинград - это переломное событие Второй мировой войны. Точка. После этой битвы был объявлен единственный в Германии трехдневный траур. На конференции великих держав Черчилль вручал Сталину меч Сталинграда, а не какого-то другого города. Мы еще раз напомним всем об этом. В этом году выйдет совместная с СНГ книга по истории Великой Отечественной. Есть идея провести и большую международную конференцию, посвященную Сталинградской битве.

Любители исторических аналогий вспоминают сегодня и Карибский кризис, которому в этом году исполняется 60 лет…

Александр Чубарьян: Необычайно актуальный сюжет. Я читаю различные отклики политологов, общественных и политических деятелей, пытающихся сравнивать события 1962 года, которые привели к Карибскому кризису, с сегодняшним днем. Тогда он возник из-за размещения советских ракет на Кубе, сегодня - связан с размещением опасных ракет у границ российского государства. Но конструктивнее анализировать не только причины кризиса, а то, как удалось его разрешить. Я думаю, что "карибские решения" - самый важный компромисс второй половины 20 столетия в международных делах. Он показал, как необходимы воля и желание избежать столкновения, избежать ядерной войны. Только что прозвучало совместное заявление пяти государств - постоянных членов Совбеза по поводу неприемлемости ядерной войны. Эти же точно слова, эти же мысли были на политической авансцене 60 лет назад.