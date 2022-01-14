Приказ Федерального казначейства от 02.12.2021 № 38н "Об утверждении Регламента государственной информационной системы "Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.torgi.gov.ru"

Зарегистрирован 13.01.2022 № 66843

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 13.01.2022 г.

Вступает в силу с 24 января 2022 г. и применяется с учетом положений, предусмотренных пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. № 909 "Об определении официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", за исключением положения подпункта "а" пункта 4 приложения к настоящему приказу, которое вступает в силу с 1 апреля 2022 г.