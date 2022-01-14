Ко дню рождения Мольера выйдет премьера "Тартюфа" в рамках TheatreHD

400-летие со дня рождения Жан-Батиста Поклена (1622-1673), вошедшего в историю мировой культуры под своим театральным псевдонимом Мольер, принесет российскому зрителю щедрый сюрприз - мировую премьеру новой постановки "Тартюфа", доступную к просмотру в российских кинотеатрах в рамках проекта TheatreHD.

Фото: CoolConnections

15 января, в день 400-летия, на российские экраны выйдет постановка бессмертной пьесы в режиссерском прочтении прославленного Иво ван Хове, осуществленная на подмостках парижского театра "Комеди франсез". Следует отметить, что зрители смогут лицезреть первую, запрещенную редакцию пьесы "Тартюф, или Обманщик".

Премьера пьесы состоялась в далеком 1664 году, однако, дальнейшие показы были отменены в силу ярко социального характера отображенного в ней. Возвращение в театральный репертуар произошло лишь пять лет спустя, с третьей попытки - "Тартюф" стал заметно пространнее и гораздо деликатнее по отношению к объектам насмешек драматурга, приобретя черты комедии, а не острой сатиры.

Бельгийский театральный режиссер Иво ван Хове, опирается на текст 1664 года, который удалось реконструировать благодаря привлечению к сотрудничеству историка и специалиста в области французской литературы Жоржа Форестье, а также Изабель Грелле.

Образ Тартюфа воплотит на сцене Кристоф Монтене, в роли Оргона выступит Дени Подалидес.

С днем рождения великого французского драматурга связана еще одна примечательная театральная традиция - в этот день после завершения спектакля на сцену выходит вся труппа театра, на всеобщее обозрение выносится бюст Мольера, и актеры начинают по очереди декламировать самые важные фрагменты пьес.

И спектакль, и церемония празднования будут транслироваться в кинотеатрах, 15-го февраля - в прямом эфире на французском языке без субтитров. В марте спектакль с русскими субтитрами появится в афише более 50 кинотеатров проекта TheatreHD.

Также в рамках программы "Мольер-400" будет показан спектакль "Мнимый больной", где главную роль играет звезда французского кино Гийом Гальенн. Показы этого спектакля также стартуют 15 января.