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14.01.2022,  
10:57
Текст:  Светлана Цыганкова

Концепт нового эсминца представили в США

В США представили концепт боевого эсминца DDG(X). Это будет корабль нового поколения, вооруженный гиперзвуковыми ракетами и лазерами. Предполагается, что они будут в десять раз мощнее нынешних ракет и лазерных установок.

Об этом сообщает USNI News. Издание добавляет, что новый эсминец станет крупнейшим за последние два десятилетия. И он предназначен для управления оружием направленной энергии нового поколения.

Известно и о некоторых технологических новшествах. Так, вместо обычной газотурбинной установки поставят универсальную систему, как на эсминцах класса Zumwalt. Она будет обеспечивать энергией лазеры, которые смогут поражать управляемые ракеты противника. Корабль предназначен для действий в том числе и в Арктическом регионе.

У корабля будет новый корпус. Но пока конструкторы не привязывают проект к конкретному дизайну. Известно, что носовая часть будет стреловидной и угловатой. Вполне возможно, что новый корабль будет похож на стелс-эсминец Zumwalt.

Фото: Lockheed Martin corporation
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Как добавили эксперты издания, в настоящее время разработчики вместе с оборонной промышленностью работают над доработкой базовой конструкции, в которой учтут все эксплуатационные требования.

Предварительная стоимость проекта - не менее одного миллиарда долларов. Это только корпус, все остальные технологические решения будут иметь свою дополнительную цену.

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