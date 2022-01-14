Макроэкономика, налоговая система и образование в центре внимания второго дня Гайдаровского форума 2022

14 января на площадке Президентской академии продолжит свою работу Гайдаровский форум - одно из ключевых деловых событий страны. В рамках второго дня эксперты обсудят приоритеты экономики и налоговой системы России, развитие частного и государственного образования, построение цифрового государства и многие другие темы. Мероприятие проходит при поддержке Правительства Российской Федерации. Организаторами Форума выступают Президентская академия, Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Одним из ключевых событий второго дня Форума станет сессия "Россия и мир: макроэкономические приоритеты". Эксперты Форума обсудят феномен глобальной инфляции, обозначат актуальные вызовы, а также задачи и механизмы обеспечения будущего экономического роста страны. Тема макроэкономической политики получит развитие и на сессии "Макроэкономическая политика после пандемии", где будут рассмотрены перспективы восстановительного роста и риски новых волн пандемии, структурные сдвиги в пост-ковидной экономике, новая структура потребления и изменения в глобальном производстве.

Традиционной темой для обсуждения в рамках Гайдаровского форума является образование. В этом году на сессиях Форума будет поднят дискуссионный вопрос о возможности персонификации системы образования. Что из себя представляет человекоцентричная система, какие ресурсы потребуются для перехода к ней, а также какое влияние на образование оказали пандемия и развитие дистанционных технологий - эксперты ответят на эти и многие другие вопросы. В том числе они обсудят место EdTech в системе общего и среднего образования, поговорят о барьерах для его развития и технологиях, которые будут востребованы на рынке на горизонте ближайших 2-3 лет.

Помимо этого, во время второго дня Форума состоится обсуждение приоритетов отечественной налоговой системы. Налоговая система Российской Федерации является одним из ключевых элементов финансово-экономической системы страны и предопределяет не только состояние бюджетной системы, но и всей экономики России. Эксперты выделят главные тенденции ее развития, обсудят международные тренды в налогообложении и поделятся личным видением налоговой системы России к 2030 году.

На протяжении всего дня на площадке Форума будет также проходить Финальный этап первой национальной премии в области IT-разработки "Цифровые вершины 2021". Финалисты выступят в 12 номинациях и представят свои проекты членам жюри, в которое вошли управленцы из 59 регионов страны.

Среди других ключевых сессий второго дня Гайдаровского форума: "Циклическая экономика: как из мусора делать деньги"; "Как сделать госсервисы по-настоящему доступными?"; "Съест ли корпоративная культура цифровизацию на завтрак?"; "Воспитание детей и свобода творчества в современной России"; "Роль СМИ в создании нового образа бизнеса и образования"; а также: мировой продовольственный кризис и его проявления в России, новые модели управления, "зеленая повестка", способы построения цифрового государства, изменения в потребительском поведении после пандемии, бизнес-образование и многие другие.

Онлайн-трансляция всех мероприятий будет доступна на официальном сайте Форума.