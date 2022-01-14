МИД РФ: Армения и Турция согласились вести диалог в конструктивном ключе

Представители Армении и Турции по итогам встречи в Москве приняли решение продолжить вести двусторонний диалог в конструктивном ключе. Об этом сообщили в российском МИД.

"Стороны проявили готовность вести диалог в конструктивном, неполитизированном ключе, в духе открытости и нацеленности на практический результат, двигаясь "малыми шагами" от простого к сложному", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что представители стороны договорились о продолжении "поиска точек соприкосновения, что работало бы во благо народов двух стран, в интересах стабильности и экономического процветания региона".