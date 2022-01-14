Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 11.08.2021 № 743 "Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации"

Зарегистрирован 11.01.2022 № 66818

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 13.01.2022 г.

Вступает в силу со дня вступления в силу приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о признании утратившим силу приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 25 декабря 2020 г. № 1582 "Об утверждении порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, и порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2021 г., регистрационный № 62606).