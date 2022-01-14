Новейший российский бронеавтомобиль испытали в Росгвардии

Созданный "Военно-промышленной компанией" бронеавтомобиль "ВПК-Урал" прошел апробацию в частях Росгвардии. Как сообщается на странице ВПК в Instagram, бронированный автомобиль, известный также как ВПК-59095С, подтвердил свои тактико-технические характеристики и готов к принятию на снабжение в подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии.

Также опубликованы фотографии этого транспортного средства многоцелевого назначения, имеющего характерную окраску и опознавательные обозначения. Ранее данные машины демонстрировались лишь в песочном камуфляже.

Первый показ такой техники состоялся относительно недавно - на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019" в Подмосковье.

Особенностью образца является усиленная противоминная защита, рассчитанная на применение противником фугасов весом до 6 килограммов. Для повышения уровня защищенности возможен монтаж дополнительных экранов.

"ВПК-Урал" может вмещать до двенадцати человек. На нем устанавливаются 360-сильный турбодизель и автоматическая коробка передач. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Запас хода - 1000 км. Полная масса 14500 кг. Дорожный просвет - 400 мм. Длина - 6 500 мм, ширина - 2 550 мм, высота - 2 800 мм.

В прошлом году стало известно о разработке нового варианта - пикапа, предназначенного для поставок зарубежному заказчику.