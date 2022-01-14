Нужны ли нам технологии милосердия: на Гайдаровском форуме впервые поднята эта тема

В Свердловской области резко снизилось число отказов от детей, родившихся с серьезными патологиями. Их практически нет. Причина проста и неожиданна: областной минздрав принял и утвердил официальный протокол разговора с матерью, у которой родился ребенок с патологией. Она уже не может услышать больше привычного роддомовского "Ну слушайте, вам надо отказаться от такого ребенка, вам не много лет - еще себе родите". На это не потребовалось никаких затрат. Наоборот, сокращены затраты на дома ребенка, воспитывающие отказников, где содержание младенца стоит 1 200 000 рублей в год.

Этот пример прозвучал на закончившемся в пятницу Гайдаровском форуме-2022 "Россия и мир: приоритеты", где впервые в России обсуждались технологии… милосердия.

К тому, что технологии - великое дело, мы уже привыкли, но разве поддаются технологизации вежливость, доброжелательность, сердечность, человеческий контакт? А если поддаются, то как сделать их такими?

Несмотря на то, что государство сегодня вкладывает в здравоохранение и социальную сферу все больше финансовых ресурсов, уровень доверия к медицине и врачам у нас особенно не растет. В адрес поликлиник и стационаров выражается много недовольства, соцсети и форумы испещрены жалобами на качество медицинской помощи. При этом врачи и медсестры то и дело оказываются на грани эмоционального выгорания. А значит просто нажать на них не получится, потому что куда же еще нажимать? Милосердие, эмпатия и осознанное сочувствие больным это пока больше темы для интересных разговоров, чем практическая реальность. А профессиональные программы "пациентоцентричности", "клиентоориентированности" остаются лишь программами, хорошо расписанными в удобных кабинетах. На практике это все опять же обрывается после первых трех фраз в окошке регистратуры. Как изменить такое положение? Что именно и как начинать менять? Потребует ли это больших затрат?

Руководитель Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы "Московский многопрофильный центр паллиативной помощи Департамента здравоохранения города Москвы"; учредитель Благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер считает, что и в делах милосердия будущее за технологиями. И приводит впечатляющий пример: в селе Поречье Ярославской области персонал дома престарелых имел привычку запирать старушек с деменцией в отдельных комнатах. В них творилось что-то ужасное: старушки ползали по полу, ели что-то неподобающее, и тут же могли сходить в туалет. Это было крайне не милосердно, но функционально: старушек запирали, чтобы не мешали. Через четыре года тот же самый медицинский и социальный персонал полностью перестроил отношения со своими подопечными, поставив их на рельсы высокой человеческой заботы и вежливости. И сегодня одни и те же люди не признают в себе себя вчерашних. Потому что они функционально проработали и технологично ввели в обиход милосердие и заботу. А переживший Ренессанс "Дом милосердия кузнеца Лобова" (так он официально называется) из села Поречье получил к тому же президентский грант в размере более 8,5 миллиона рублей.

Оппонентом обязательного применения технологий вежливости, закрепленных в медицинских правилах - поздороваться, сесть рядом с больным, взять больного за руку, обязательно улыбнуться ему - выступил другой участник панельной дискуссии на Гайдаровском форуме, основатель Благотворительного фонда Константина Хабенского, художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова, известный актер и режиссер Константин Хабенский: "Разве мы за улыбкой приходим к врачу?

Если ты хочешь, чтобы тебя подержали за руку, лучше отправиться гости к милым друзьям или зайти к маме". К тому же в окологосударственной медицине сегодня, по его мнению, легко можно найти ворох многоулыбающегося медперсонала при пятикратной цене услуг. Но к улыбкам, по мнению Хабенского, в таких ситуациях чаще всего все и сводится. А за настоящей врачебной помощью приходится возвращаться к жестковатому по манере общения ( из-за перегруженности прежде всего) врачу из государственной больницы.

Федермессер уверена, что высокий врачебный профессионализм нужно сочетать с человеческой комфортностью отношений. И там, где врачу не до эмоций, или он уже вошел в стадию эмоционального выгорания и ему самому нужна помощь, переадресовывать всю технологию вежливой успокоительной коммуникации с больным другому медперсоналу - ассистентам, которые всегда есть в больницах, и даже волонтерам.

После операции сыну в Израиле, она не запомнила имя и лицо хирурга, не очень ей понравившегося в общении, зато запомнила имя и лицо волонтера-санитара, который давал гениально правильный комментарий к происходящей на экране монитора: "Видите зеленый цвет, значит все в порядке. Желтый - возникли сложности, но у нас такая великолепная команда врачей, что скоро появится зеленый свет. Красный - есть опасность, но у нас такая сильная команда врачей, что…".

По мнению Нюты Федермессер, изменение медицинских технологий на принципиально милосердные, сегодня как никогда зависят от главврачей, в их власти ввести новые правила отношений к пациентам. Но пока, по ее словам, главврачи сориентированы в своих действиях скорее на горздрав. Эту ориентацию надо менять: врач должен думать в первую очередь о пациенте, главврач о врачах своей больницы, министры о главврачах.

Сверхважной и плохо осознанной проблемой в отношениях врач-пациент, по ее словам, по-прежнему, остается проблема боли. "Сегодня у нас в стране масса белезненных процедур проводиться без обезболивания", - говорит Федермессер и приводит в пример всем знакомые гастроскопию, колоноскопию. Обезболить эти процедуры можно, но как правило за деньги. При указании на это, как на недостаток, следуют ответы "А у нас нет анестезиолога" или "А разве за назначение обезболивающих врачей уже не сажают?".

Уже не сажают и давно, но вопросы "А что у вас болит?" и "Как болит?", врачи по-прежнему задают редко. Скорее жалующийся на боль пациент услышит "Ну а что вы хотите, вам же операцию сделали!". Уж не говоря о том, что и врачи и пациенты довольно часто не знают новые способы обезболивания, без укола - защечные таблетки, пластыри, пластинки, приклеивающиеся к небу. Между тем обезболивание - это сегодня тоже сфера больших инноваций.

Константин Хабенский посоветовал не забывать, что врачи, даже самые заматеревшие в своих врачебных привычках, все-таки всегда верят в чудо. И поэтому человеческое отношение может быть не менее эффективным чем хирургическое вмешательство. И посоветовал родным больного не забывать, как много значит их энергия заботы о больном. По его мнению, новому отношению к больному врачей нужно учить со студенческой скамьи. Нюта Федермессер согласна с тем, что обучение очень важно, но если в больнице хорошо обученного техникам милосердия встретят словами "Ты че тут самый умный?" и швырнут больному на тумбочку лекарства, то уроки быстро забудутся. Она уверена, что нужно менять больничные правила и вводить милосердие в протокол.