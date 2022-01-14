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Певица и ведущая Клава Кока попала в больницу после отдыха в Куршевеле

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    14.01.2022, 11:51
Текст:   Олег Усков
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

25-летняя российская певица, автор песен и телеведущая Клавдия Высоцкая, которою больше знают как Клаву Коку (кому это надо), оказалась в больнице во время отдыха в Куршевеле. Артистка пострадала, энергично развлекаясь на сноуборде.

Про инцидент Кока поведала в своем Instagram, размещая многочисленные спортивные видео и уточняя, что теперь она "ковыляет на костылях". Кости у Коки целы, но пострадали связки, и она "вся в ушибах".

В сторис - подробный отчет о случившемся, фото из больницы, рентген, сам момент падения и все такое прочее, включая сетование на стоимость рентгеновского снимка.

Будущая Кока родилась в 1996 году в Екатеринбурге. Дебютный альбом выпустила в 2015-м. В 2018-м стала ведущей шоу "Орел и решка". Записала дуэт с Бузовой. В прошлом году попала в список Forbes "30 самых перспективных россиян до 30 лет". Является "лицом" целой вереницы крупных брендов. Озвучила Харриет в русской локализации анимационной комедии "100% волк".

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