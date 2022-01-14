Появилось видео обстрела посольства США в Багдаде

Пользователи Reddit опубликовали несколько видеозаписей обстрела посольства США в Багдаде. Ракеты были выпущены вечером 13 января.

Об обстреле посольства со ссылкой на иракских сотрудников службы безопасности сообщает телеканал Al Arabiya. По их данным, было выпущено не менее четырех ракет, три из них попали на территорию посольства. Сообщается также о двух пострадавших при обстреле.

Пользователи Reddit пишут о том, что слышали звуки работы системы С-RAM, которая защищает посольство от ракет, артиллерийских и минометных обстрелов путем уничтожения целей во время полета.