Что происходит со станцией метро "Динамо" в Москве

Многочисленные течи на путевой стене выглядят устрашающе. Но движение поездов продолжается. "Родина" попыталась разобраться, что происходит.

Станция "Динамо" - объект культурного наследия и охраняется государством. Территория, которая прилегает к станции, серьезно изменилась в последние годы. Стадион "Динамо" перестроили, он стал одновременно и футбольной и ледовой ареной, а также торговым центром с подземной стоянкой. Еще здесь появилась новая станция метро Большой кольцевой линии "Петровский парк".

И проблемы на "Динамо" начались после открытия подземного перехода на новую станцию - его строительство завершили позже. Над путевым сводом появились многочисленные течи, вода капает прямо на перрон, стена под новой лестницей на станцию "Петровский парк" выглядит устрашающе. На ней плесень и так называемые высолы. Серьезно повреждены несколько барельефов.

"Динамо" - одна из старейших станций столичного метрополитена, она построена еще до Великой Отечественной, в 1938-м году. Архитекторы - Яков Лихтенберг и Юрий Ревковский, скульптор - Елена Янсон-Манизер. Когда она работала над барельефами для "Динамо", ей позировали известные советские спортсмены. В частности, моделью для футболиста стал Григорий Федотов.

Стадион "Динамо" возвели на десять лет раньше станции - и сюда многие добирались именно на метро. Эта традиция отражена и в музыке - Георгий Абрамов спел, как вся Москва "упрямо едет на "Динамо".

В последние годы реставрировались наземные вестибюли, архитектор которых - еще один известный советский зодчий Дмитрий Чечулин. Правда, один из них не открыт до сих пор.

И глядя на то, как выглядит сейчас сама станция, возникает вопрос, не придется ли и ее закрывать на ремонт.

Пассажиры на сайте gorod.mos.ru спрашивают, безопасно ли вообще сейчас находиться на "Динамо". На сайте есть комментарии начальника Московского метрополитена Виктора Козловского. В сообщении от 18 декабря от отмечает, что привести в надлежащее состояние свод и стену станции возможно только "после завершения процесса оттаивания грунта". До 15 июня 2022-го должно быть проведено обследование станции. Начальник метрополитена при этом подчеркивает, что "места протечек находятся под постоянным контролем, угроза безопасности передвижения пассажиров отсутствует".

В соцсетях пишут о плывуне, который дал о себе знать после строительства перехода на "Петровский парк". Из-за этого и многочисленные течи.

Также люди в соцсетях задаются вопросом, нет ли проблем у стадиона "Динамо". По информации корреспондента "Родины", какое-то время назад специалисты заметили проседание Западной трибуны, но проблему вовремя устранили без негативных последствий.

Когда удастся устранить все проблемы на станции метро "Динамо", пока неизвестно.