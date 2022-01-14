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14 января 2022 г. 17:00
Общество
Текст: Артем Локалов

Что происходит со станцией метро "Динамо" в Москве

На одной из старейших станций подземки возникли серьезные проблемы
Многочисленные течи на путевой стене выглядят устрашающе. Но движение поездов продолжается. "Родина" попыталась разобраться, что происходит.
Так выглядит путевой свод на станции метро "Динамо". Фото: Артем Локалов
Так выглядит путевой свод на станции метро "Динамо". Фото: Артем Локалов

Станция "Динамо" - объект культурного наследия и охраняется государством. Территория, которая прилегает к станции, серьезно изменилась в последние годы. Стадион "Динамо" перестроили, он стал одновременно и футбольной и ледовой ареной, а также торговым центром с подземной стоянкой. Еще здесь появилась новая станция метро Большой кольцевой линии "Петровский парк".

И проблемы на "Динамо" начались после открытия подземного перехода на новую станцию - его строительство завершили позже. Над путевым сводом появились многочисленные течи, вода капает прямо на перрон, стена под новой лестницей на станцию "Петровский парк" выглядит устрашающе. На ней плесень и так называемые высолы. Серьезно повреждены несколько барельефов.

Путевая стена с многочисленными протечками. / Артем Локалов

"Динамо" - одна из старейших станций столичного метрополитена, она построена еще до Великой Отечественной, в 1938-м году. Архитекторы - Яков Лихтенберг и Юрий Ревковский, скульптор - Елена Янсон-Манизер. Когда она работала над барельефами для "Динамо", ей позировали известные советские спортсмены. В частности, моделью для футболиста стал Григорий Федотов.

Стадион "Динамо" возвели на десять лет раньше станции - и сюда многие добирались именно на метро. Эта традиция отражена и в музыке - Георгий Абрамов спел, как вся Москва "упрямо едет на "Динамо".

В последние годы реставрировались наземные вестибюли, архитектор которых - еще один известный советский зодчий Дмитрий Чечулин. Правда, один из них не открыт до сих пор.
В Москве начали ломать "летающую тарелку"

И глядя на то, как выглядит сейчас сама станция, возникает вопрос, не придется ли и ее закрывать на ремонт.

Пассажиры на сайте gorod.mos.ru спрашивают, безопасно ли вообще сейчас находиться на "Динамо". На сайте есть комментарии начальника Московского метрополитена Виктора Козловского. В сообщении от 18 декабря от отмечает, что привести в надлежащее состояние свод и стену станции возможно только "после завершения процесса оттаивания грунта". До 15 июня 2022-го должно быть проведено обследование станции. Начальник метрополитена при этом подчеркивает, что "места протечек находятся под постоянным контролем, угроза безопасности передвижения пассажиров отсутствует".

Проблемы на "Динамо" начались после постройки перехода на новую станцию "Петровский парк". / Артем Локалов

В соцсетях пишут о плывуне, который дал о себе знать после строительства перехода на "Петровский парк". Из-за этого и многочисленные течи.

Также люди в соцсетях задаются вопросом, нет ли проблем у стадиона "Динамо". По информации корреспондента "Родины", какое-то время назад специалисты заметили проседание Западной трибуны, но проблему вовремя устранили без негативных последствий.

Когда удастся устранить все проблемы на станции метро "Динамо", пока неизвестно.

Темы дня:
#Москва
#журнал Родина
#метро