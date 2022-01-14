В Москве низкое атмосферное давление побило рекорд 1948 года

В столице установлен первый погодный рекорд. Об этом сообщает ИА "Метеоновости".

По данным метеорологов, рекорд был поставлен в 12:00. К этому времени атмосферное давление на станции ВДНХ понизилось до 719,9 мм рт ст ( 959,5 гПа). Это значит, что побит прежний рекорд минимального атмосферного давления для этого дня. Ранее рекорд в этот день принадлежал 1948 году. Он составлял 720,5 мм рт ст ( 960,7 гПа). Однако, итоговый результат будет известен вечером. К этому времени давление может еще упасть.