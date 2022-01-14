В первые рабочие дни в Москве выявлено 266 нетрезвых водителей

На первой рабочей неделе в Москве с 10 по 13 января сотрудники Госавтоинспекции выявили на дорогах 266 водителей с признаками опьянения, сообщает пресс-служба столичного ГИБДД.

Из них у 114 водителей состояние опьянения установлено. 133 отказались проходить медосвидетельствование. При этом 19 водителей управляли автомобилями, будучи лишенными прав за аналогичные нарушения. В отношении них возбуждены уголовные дела.

К счастью, ни одной пьяной аварии в эти дни не зафиксировано. Вероятно, благодаря тому, что управление в нетрезвом виде вовремя пресекалось.