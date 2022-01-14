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14.01.2022 12:07
Рубрика: Происшествия

За год московский ОМОН задержал около 3,5 тысячи правонарушителей

Текст: Михаил Фалалеев

В прошлом году сотрудники ОМОН "Авангард" Главного управления Росгвардии по Москве совместно со взаимодействующими ведомствами обеспечили безопасность проведения свыше 2,5 тысячи массовых мероприятий в столичном регионе.

Росгвардейцы более тысячи раз спасали людей в 2021 году

В пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве сообщили, что за различные уголовные преступления и административные правонарушения бойцы спецподразделения задержали около 3,5 тысячи граждан. В ста специальных операциях были изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы, наркотики и более 7 миллионов рублей. Была пресечена деятельность групп, занимавшихся организацией незаконной миграции, изготовлением и сбытом фальсифицированных документов, производством контрафактных товаров. Ликвидированы незаконные игорные заведения и лаборатории по выращиванию наркотических растений, пресечена деятельность групп мошенников в банковской сфере, закрыто 3 склада с подпольной алкогольной продукцией.

Спецназовцы не раз приходили на помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. В ноябре прошлого года сотрудники ОМОН "Авангард" помогли пожилой женщине, которую сбил мужчина на электросамокате.

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