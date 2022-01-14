Главу камчатской турфирмы обвинили в гибели мужчины на водопаде

Завершено расследование уголовного дела руководителя общества с ограниченной ответственностью "Реальная Камчатка". Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель человека. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел 7 января прошлого года. Туристическая группа в составе десяти человек отправилась к подножью замерзшего водопада Вилючинский. Они стояли в восьми - десяти метрах от ледяных уступов. В этот момент верхняя ледяная часть отслоилась и упала на нижнюю, после чего осколки льда полетели на стоявших внизу людей. В результате один мужчина погиб, еще три человека, в том числе ребенок, получили травмы.

Как выяснили следователи, экскурсия была организована директором турфирмы с нарушением требований безопасности.

"В целях возмещения вреда, причиненного потерпевшим, на имущество руководителя в сумме пяти миллионов рублей наложен арест", - говорится в сообщении СК РФ.

В ближайшее время дело будет передано в суд.