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14.01.2022 05:15
Рубрика: Общество

В Хабаровском крае выяснили причину гибели двух амурских тигрят

Текст: Ольга Коваль

Специалисты выяснили причину гибели двух амурских тигрят, которых нашли в середине декабря под крыльцом частного дома в поселке Шумный Вяземского района Хабаровского края. Малышам было 5-6 месяцев, сообщает пресс-служба Центра "Амурский тигр".

Фото: Пресс-служба Центра "Амурский тигр"
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Экспертиза показала, что скончались хищники из-за сильнейшего истощения и обезвоживания. Огнестрельных ранений и других травм специалисты не обнаружили.

В центре предположили, что тигрята остались без матери и не смогли самостоятельно найти себе пропитание. Под крыльцо дома они залезли в попытке согреться.

- Всегда сложно говорить о смерти тигрят, тем более о тех, которым не удалось помочь, ведь они могли вырасти в красивых и самостоятельных тигров. Зимой без самки тигрята в таком возрасте обречены, и, выйдя к людям, они сделали все от себя зависящее для спасения. К сожалению, было слишком поздно, - сказал генеральный директор Центра Сергей Арамилев.

Главный вопрос, который волнует экспертов: куда делась тигрица? По одной из версий ее могли убить браконьеры, по другой - животное умерло естественной смертью. Не исключен и третий вариант - мать ушла на охоту, а малыши, проголодавшись, отправились ее искать и по глубокому снегу забрели в поселок.

"По третьей версии тигрица жива. Мы вынуждены это признать, но не стоит переоценивать материнский инстинкт. Дикая природа сурова и иногда так случается, что в экстремальных условиях самка в первую очередь спасает собственную жизнь", - отметил Сергей Арамилев.

Он уточнил, что речь идет не о тех ситуациях, когда тигрица видит врага для детенышей, а о тех, когда она поглощена охотой и может забыть о потомстве. Кроме того, науке известны случаи, когда некоторые тигрицы теряли котят из-за плохо развитых материнских навыков.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Амурский тигр

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