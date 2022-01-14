В Улан-Удэ потушили пожар на АЗС

Спасатели ликвидировали пожар на газозаправочной станции в Улан-Удэ. Как сообщили в ГУ МЧС по Бурятии, на момент прибытия первого подразделения горело помещение бокса и автомобиль "Газель".

Возгорание было устранено двумя звеньями газодымозащитной службы. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Огнеборцы справились с открытым горением за полчаса. В ходе тушения из строения было эвакуировано четыре газовых баллона, уточнили спасатели. В ведомстве добавили, что к ликвидации ЧП были привлечены семь единиц техники и 26 человек личного состава.

Напомним, в результате происшествия пострадали шесть человек. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС России и эксперты Испытательной пожарной лаборатории. Причина случившегося устанавливается.