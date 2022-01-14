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14.01.2022 05:02
Рубрика: Происшествия

Жительницу Чукотки осудили за правонарушение, которого она не совершала

Текст: Дина Непомнящая

Уголовное дело в отношении судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов города Анадырь Управления ФССП по Чукотскому автономному округу направила в суд Анадырская межрайонная прокуратура. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 303 УК РФ (фальсификация доказательств должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях).

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Согласно данным следствия, в январе 2020 года, желая улучшить показатели своей работы, пристав оформил фиктивное дело об административном правонарушении в отношении своей знакомой. Женщина, якобы, курила на лестничном марше у входа в здание Анадырского городского суда, не реагируя на замечания. На основании сфальсифицированных доказательств женщину признали виновной в неисполнении законного распоряжения судебного пристава о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила (часть 2 статьи 17.3 КоАП РФ) и оштрафовали на 500 рублей. Позже махинация была раскрыта.

"Установлено, что привлеченная к административной ответственности гражданка никогда не была на территории Анадырского городского суда, правонарушение не совершала, наложенный на нее штраф был оплачен самим судебным приставом посредством мобильного приложения", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Чукотки.

Благодаря протесту прокуроров суд кассационной инстанции отменил решение, и честное имя несправедливо осужденной женщины было восстановлено. Уголовное дело в отношении пристава направлено в Анадырский городской суд.

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