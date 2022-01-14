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14.01.2022 14:03
Рубрика: Происшествия

Подрядчик моста через Волгу в Саратове осужден на восемь лет

Текст: Андрей Куликов

В Саратове суд отправил на восемь лет в колонию сотрудника подрядной организации за покушение на дачу взятки.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
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Общество с ограниченной ответственностью из Чебоксар заключило госконтракт на инженерно-техническое обслуживание автодорожного моста через Волгу и эстакады через реку Гуселка на Усть-Курдюмском шоссе. Однако затем выяснилось, что у сотрудников этой организации отсутствует допуск на проведение таких работ.

Как сообщает областное управление СК, чтобы заказчик закрыл глаза на это обстоятельство, представитель коммерческой структуры предложил заместителю начальника отдела областного казенного учреждения "Дирекции транспорта и дорожного хозяйства" вознаграждение в десять процентов от суммы контракта, или более 1,3 миллиона рублей. Чиновник сделал вид, что согласился, а на самом деле сообщил о поступившем ему предложении в правоохранительные органы.

После того как представитель подрядчика перечислил 110 тысяч рублей на банковский счет сотрудника дирекции, его привлекли к уголовной ответственности. Как следует из видеозаписи, которую распространило УФСБ по региону, задержали представителя коммерческой структуры, когда он пришел на прием в областную Дирекцию транспорта и дорожного хозяйства.

Суд согласился с версией следствия, признал сотрудника строительной организации виновным в покушении на дачу взятки. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима. Кроме того подсудимому придется еще заплатить штраф в 6,6 миллиона рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов Борьба с коррупцией

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