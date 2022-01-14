В Чувашии ученые создали прибор для контроля качества обработки почвы

Ученые Чувашского госуниверситета разработали и запатентовали интеллектуальный профилограф - прибор для цилиндрического сканирования сложных поверхностей, например, сельскохозяйственных земель.

Новинку можно применять для оценки качества вспашки земли. Для этого профилограф вставляют в борозду, образованную после прохода трактора, определяют профиль поверхности необработанной земли, борозды и обработанный участок, потом показатели сравнивают.

Как отметили разработчики, нарушение агротехнических требований при обработке почвы ведет к ухудшению роста и развития культурных растений, снижению урожайности, появлению эрозии почвы, особенно на склонах, а также к снижению плодородия почвы. Профилограф поможет управлять продуктивностью посевов благодаря тому, что комплексный анализ земли в течение можно будет проводить в течение нескольких минут. Сейчас на предприятиях на это уходит около получаса.

- По полученным данным определяют глубину вспашки и ее равномерность, величину глыбистости и гребнистости поверхности пашни, уклон дневной поверхности почвы участка поля и коэффициент вспушенности. Только так можно обеспечить комплексный контроль качества обработки почвы одновременно по целому ряду агротехнических показателей, - рассказал автор идеи и основной разработчик профилографа доктор технических наук Сергей Васильев.

Профилограф уже используют для контроля агротехнических показателей обработки почвы на склоновых землях - например, на нескольких сельхозпредприятиях Чувашии, а также в Казани.

Чувашские ученые планируют представить свое изобретение и новый способ контроля качества обработки почвы научному сообществу на ближайшем Чемпионате мира по пахоте, который будет проходить в августе 2022 года в Ленинградской области. Кроме того, создатели прибора собираются создать научную концепцию применения новых интеллектуальных методов и мехатронных систем сканирования поверхности почвенного покрова. Это поможет предупредить деградацию почвы и водную эрозию на ранних стадиях и выведет обработку почв сельскохозяйственных земель на принципиально новый уровень.