АО "Транснефть - Западная Сибирь" обеспечивает эффективный контроль качества нефти и нефтепродуктов

АО "Транснефть - Западная Сибирь" подвело итоги работы аналитических и испытательных лабораторий предприятия за 2021 год. С января по декабрь прошлого года сотрудники лабораторий выполнили более 119 тыс. исследований нефти и нефтепродуктов.

Мониторинг соответствия показателей качества нефти, бензина и дизельного топлива, которые транспортируются по магистральным трубопроводам предприятия, производится согласно требованиям государственных стандартов и Технического регламента Таможенного Союза.

У каждой партии нефти определяется массовая доля серы, воды и прочие показатели качества сырья. У бензина анализируется плотность, внешний вид, фракционный состав, объемная доля углеводородов, октановое число. Все исследования проводятся с использованием Единой лабораторной информационной системы, что позволяет автоматизировать этапы сбора, учета, мониторинга, анализа, обмена, представления и хранения данных по качеству нефти и нефтепродуктов.

Точность проведения исследований также обеспечивается за счет обновления материально-технической базы аналитических и испытательных лабораторий АО "Транснефть - Западная Сибирь". В течение 2021 года в лаборатории предприятия было закуплено 19 единиц новых приборов и оборудования.

Специалисты лабораторий регулярно обучаются в целях расширения компетенций. За прошлый год обучение прошли 52 сотрудника. Высокий уровень их знаний был подтвержден также экспертами Федеральной службы по аккредитации при прохождении процедуры подтверждения компетентности. По итогам проверки всем аналитическим лабораториям было выдано положительное заключение о соответствии действующим критериям аккредитации в полном объеме.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"