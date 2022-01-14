В Новосибирской области почти на треть вырастут мощности кол-центров

Новости

Турчак: "Единая Россия" поддерживает идею отложить проект о QR-кодах 10:33
Принц Эндрю может лишиться своего особняка и охраны 10:30
Голикова: Получить ковид-сертификат можно будет по результатам ПЦР-теста 10:26
Минздрав будет устанавливать срок действия ковидных сертификатов при медотводах 10:26
Появилось видео обстрела посольства США в Багдаде 10:24
Из Черногорию в Россию экстрадирован мошенник, присвоивший 100 миллионов рублей 10:23
Forbes назвал новые российские беспилотники угрозой танкам и ПВО 10:20
Власти Японии сообщили о запуске ракеты со стороны КНДР 10:18
Инфекционист Минздрава назвал пустым занятием измерение антител к COVID-19 09:24
На Алтае завели дело после крушения легкомоторного самолета 09:08
Школы Красноярска эвакуировали второй раз за два дня 09:02
Врач рассказал, как отличить "омикрон" от других штаммов коронавируса 08:47
В Алтайском крае потерпел крушение легкомоторный самолет 08:39
Глава Центра Гамалеи заразился "омикроном" 07:50
Видео: На Сахалине штормовые волны размыли участок федеральной трассы 07:43
В Приморье экс-начальника таможенного поста будут судить за взятку 07:38
В Алма-Ате число задержанных за участие в беспорядках превысило 2 тысячи 07:31
Миротворцы из Армении, Таджикистана и Киргизии покинули Казахстан 07:28
На Сахалине на борьбу со снежным циклоном привлекли военных 07:13
Эндокринолог Потешкин предупредил о наборе веса при коронавирусе 06:57
Роспотребнадзор: В РФ все тесты могут выявлять COVID-19 независимо от штамма 06:48
Немецкий депутат Быстрон объяснил задержку с признанием "Спутника V" в ЕС 06:40
NYT: Украину не примут в НАТО в обозримом будущем 05:55
Врач Поздняков посоветовал привиться от COVID-19 как можно скорее 05:45
В Красноярске наградят психиатра, задержавшего человека с автоматом 05:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
14.01.2022 10:25
Рубрика: Власть

В Новосибирской области почти на треть вырастут мощности кол-центров

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Губернатор Андрей Травников поручил развернуть дополнительные мощности для кол-центров Новосибирской области. Глава региона заявил об этом в ходе дискуссии "Уроки пандемии: домашнее задание для регионов" Гайдаровского форума, проходящего в Москве.
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

Эта мера предпринята в связи с возможным всплеском заболевания COVID-19 из-за распространения штамма "омикрон".

Фото: Татьяна Кравченко
В Новосибирской области удвоят объемы капремонта жилых домов

- Мы понимаем, что в связи с "омикроном" ситуация может развиваться совершенно по-другому. Уже сегодня даны все поручения разворачивать дополнительные мощности для кол-центров - это дополнительные рабочие места, каналы связи; вести переговоры с Новосибирским медицинским колледжем и Новосибирским государственным медицинским университетом, готовить мобилизацию непрофильных специалистов. Мы предполагаем, как минимум на 30 процентов к началу пятой волны увеличить мощности кол-центров, - подчеркнул Андрей Травников.

Инициативу главы Новосибирской области поддержал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, который выступил модератором дискуссии. По его словам, увеличение мощности кол-центров говорит о росте внимания к пациентам.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, в 2020 году в регионе была открыта многоканальная "горячая" линия для граждан по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией. Она интегрирована с единым для всей территории России номером "122". Кроме того, в прошлом году была проведена модернизация телефонной линии для работы номера единой регистратуры Новосибирской области "124". В качестве первой линии начал работу робот "Николай". Он обслуживает около 20 процентов поступающих звонков.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

Голикова: Получить ковид-сертификат можно будет по результатам ПЦР-теста
Рябков о военной инфраструктуре РФ на Кубе и в Венесуэле: Не хочу ничего исключать
Немецкий депутат Быстрон объяснил задержку с признанием "Спутника V" в ЕС
На Алтае завели дело после крушения легкомоторного самолета
Инфекционист Чуланов: Непривитые служат плацдармом для эволюции коронавируса
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Министр Михаил Мурашко: О секретах исцеляющего образа жизни