В Новосибирской области почти на треть вырастут мощности кол-центров

Губернатор Андрей Травников поручил развернуть дополнительные мощности для кол-центров Новосибирской области. Глава региона заявил об этом в ходе дискуссии "Уроки пандемии: домашнее задание для регионов" Гайдаровского форума, проходящего в Москве.

Эта мера предпринята в связи с возможным всплеском заболевания COVID-19 из-за распространения штамма "омикрон".

- Мы понимаем, что в связи с "омикроном" ситуация может развиваться совершенно по-другому. Уже сегодня даны все поручения разворачивать дополнительные мощности для кол-центров - это дополнительные рабочие места, каналы связи; вести переговоры с Новосибирским медицинским колледжем и Новосибирским государственным медицинским университетом, готовить мобилизацию непрофильных специалистов. Мы предполагаем, как минимум на 30 процентов к началу пятой волны увеличить мощности кол-центров, - подчеркнул Андрей Травников.

Инициативу главы Новосибирской области поддержал министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, который выступил модератором дискуссии. По его словам, увеличение мощности кол-центров говорит о росте внимания к пациентам.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, в 2020 году в регионе была открыта многоканальная "горячая" линия для граждан по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией. Она интегрирована с единым для всей территории России номером "122". Кроме того, в прошлом году была проведена модернизация телефонной линии для работы номера единой регистратуры Новосибирской области "124". В качестве первой линии начал работу робот "Николай". Он обслуживает около 20 процентов поступающих звонков.