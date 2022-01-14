В Омске арестовали напавшего на школьницу отчима

Советский районный суд города Омска арестовал 38-летнего омича, подозреваемого в изнасиловании 15-летней падчерицы.

- По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца - на время следствия, - сообщает СУ СКР по Омской области.

По данным следствия, омич был восемь раз судим за преступления имущественного характера. Он неоднократно проявлял агрессию по отношению к членам семьи, избивал сожительницу и падчерицу. 13 января находившийся в неадекватном состоянии рецидивист напал на падчерицу.

- Ее крики услышали соседи, которые вызвали полицию, - рассказала представитель СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. - После случившегося девочка убежала к сестре в соседний дом, которая вызвала пострадавшей скорую помощь. Ребенок был прооперирован, в настоящее время состояние потерпевшей удовлетворительное.

Злоумышленника полицейские обнаружили во дворе жилого дома на улице 19 Партсъезда. Он забрался на дерево, кричал и отказывался спускаться вниз. Мужчину сняли с дерева прибывшие по вызову спасатели.

В настоящее время задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 131 УК РФ - "Изнасилование несовершеннолетней".