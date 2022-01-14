На Дону произошел пожар на молокозаводе

Одноэтажное производственное здание загорелось на территории молокозавода в слободе Родионово-Несветайская, сообщает пресс-служба управления МЧС по Ростовской области.

Сообщение о возгорании кровли дежурный получил в 08.46. Когда на улицу Гвардейцев-Танкистов прибыли первые пожарные подразделения, пламя уже проникло внутрь помещения.

По оперативным данным, пострадавших нет. На месте пожара работают 47 человек, в их распоряжении - 14 единиц техники.

Как уточняет ТАСС, пожарные локализовали возгорание на площади 800 квадратных метров.