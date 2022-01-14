На Кубани предупредили о подтоплениях на побережье Азовского моря

В пяти районах Кубани предупредили о риске подтоплений на побережье Азовского моря из-за мощного ветра над акваторией. Как сообщили в оперативном штабе региона, прибрежные территории будут заливать высокие нагонные волны.

- По сообщению группы морского прогнозирования ОМЧП "Северо-Кавказского УГМС", до конца 14 января ожидают сильный западный и юго-западный ветер 15-20 метров в секунду с порывами до 23-28 метров в секунду. Высота волн составит 1,2-1,7 метра, - отметили в оперштабе.

Непогода коснется всех районов, расположенных на берегу Азовского моря: Ейского, Приморско-Ахтарского, Славянского, Темрюкского и Щербиновского.