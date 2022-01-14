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14.01.2022 16:50
Рубрика: Происшествия

В Сочи туристка повредила более 20 машин из-за плохого настроения

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

Из-за плохого настроения женщина повредила десятки машин, припаркованных на автостоянке, сообщает "Интерфакс".

В Приморье задержали хулигана, угрожавшего зажигалкой оператору АЗС

В один из вечеров новогодних каникул возмутительница спокойствия била ногами по дверям припаркованных автомобилей. Таким образом она нанесла урон минимум 20 машинам.

В соцсетях опубликовали видео, которое снял мужчина, призывающий ее прекратить хулиганство. Женщина игнорировала уговоры, однако, продемонстрировала свой паспорт. Нарушительницей оказалась 33-летняя гостья курорта из Иркутской области.

Как уточнили "РГ" в пресс-службе УВД по Сочи, сейчас полиция разбирается в обстоятельствах инцидента.

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