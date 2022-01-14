В Волгоградской области возбудили дело о пропаже девочки

Камышинские следователи завели уголовное дело по статье "Убийство" после безвестного исчезновения несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Волгоградской области.

Утром 13 января в селе Чухонастовка 15-летняя девочка ушла в школу и пропала. Местонахождение ребенка неизвестно. В поисках задействованы следователи-криминалисты, сотрудники полиции и МЧС, а также около 30 местных жителей.

Органы следствия обращаются ко всем, кто располагает сведениями о последнем месте пребывания школьницы, сообщить данную информацию.