На Урале мужчина поджег магазин на глазах продавцов

В городе Пласт в Челябинской области выясняют обстоятельства ночного поджога торговой точки, устроенного злоумышленником в маске и надвинутой на глаза шапке. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Сообщение о возгорании в магазине по улице Губина в Пласте поступило сегодня в четыре часа утра, - рассказали "РГ" в пресс-службе полицейского главка региона. - Неизвестный мужчина пронес в помещение какую-то зажигательную смесь и поджег одну из витрин. После чего сбежал.

На видео с камер наблюдения заметно, как высокий и, по всей видимости, молодой мужчина в красной куртке проходит в магазин, что-то спрашивает у кассира, а затем резко наклоняется к витрине, которая в то же мгновение загорается.

Сейчас полиция устанавливает личность поджигателя и его возможные мотивы. Маловероятно, чтобы речь шла о хулиганской выходке.