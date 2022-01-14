В Свердловской области продлили "QR-каникулы"

Власти Свердловской области отодвинули сроки "QR-каникул" на несколько дней: посещать разного рода общественные места можно будет, не подтверждая вакцинацию, до 20 января.

В список входят кафе и рестораны, химчистки и салоны красоты, бани и детские лагеря, и прочие объекты.

Также, уточняет региональный оперштаб, до 15 февраля смогут свободно находиться в COVID-free зонах те уральцы, кому ввели первый компонент вакцины и тому есть подтверждающая справка.

Кстати

Два дня назад губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отметил, что эпидемиологи зафиксировали циркуляцию омикрона на территории страны, но в регионе таких случаев пока не зарегистрировано.

"Нужно быть во всеоружии. Ситуация может в любой момент поменяться, - подчеркнул он. - Мы договорились нарастить объемы тестирования на коронавирус. Начать поверять работников непрерывных производств. Роспотребнадзор сейчас планирует отправлять не менее 10 процентов тестов в сутки в новосибирскую лабораторию "Вектора", чтобы там следили, нет ли у нас омикрона. Важно не упустить момент".