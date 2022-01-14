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14.01.2022,  
15:53
Текст:  Алексей Моисеев

Советскую спаренную 25-мм установку сделали безэкипажной

Спаренная 25-мм артиллерийская универсальная установка 2М3 советского производства обрела во Вьетнаме новую жизнь. Местные конструкторы одного из работающих на оборонную промышленность научно-исследовательских институтов смогли перевести ее на дистанционное управление.

На специально разработанный пульт с монитором поступает информация с прицельного модуля с телевизионной камерой, ночным каналом и лазерным дальномером. Он расположен над орудиями. У оператора имеется джойстик, позволяющий осуществлять наводку на обнаруженные цели.

Судя по обнародованной фотографии, в настоящее время проводятся полигонные испытания. Установка смонтирована на колесном лафете 37-мм автоматической зенитной пушки 61-К образца 1939 года.

Что же касается 2М3, то ее использовали на больших и малых десантных кораблях, ракетных и торпедных катерах, тральщиках военно-морского флота с 1953 года.

Применявшиеся на установке 25-мм артиллерийские автоматы 110ПМ длиной 1975 мм могли поражать противника на дистанциях до 3000 метров, в том числе различные летательные аппараты, находящиеся на высотах более 2000 метров.

Масса снарядов - 281 грамм. Начальная скорость снаряда - 850-900 метров в секунду. Скорострельность - до 300 выстрелов в секунду.

Фото: Министерство национальной обороны Польши / Ministerstwo Obrony Narodowej / http://www.mon.gov.pl
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Углы наведения: от - 10, до + 85 градусов по вертикали и 360 градусов по горизонтали. Толщина броневого экрана - 4 мм. Полная масса установки без боекомплекта -1500 кг.

Во Вьетнаме в последнее время уделяется большое внимание созданию роботизированных наземных комплексов, способных выполнять различные разведывательные и боевые задачи. Выпускаются беспилотные летательные аппараты. В 2020 году был представлен радиоуправляемый катер.

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