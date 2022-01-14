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Умер актер из "Анны Герман" Евгений Федорченко

Новости
    14.01.2022, 10:01
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

13 января в возрасте 75 лет во Львове скончался советский, украинский актер театра, кино и ТВ и режиссер Евгений Федорченко. Об этом на Facebook сообщила дочь народного артиста Украины.

"Папочка, это так больно... Люблю", - написала женщина, причину смерти отца не уточнив.

Федорченко родился 21 июня 1946 года. Окончил Самборское культурно-просветительное училище и в 1971-м - Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Служил в Национальном академическом украинском драматическом театре имени Марии Заньковецкой во Львове.

Сыграл более ста ролей на сцене, в кино и телесериалах. Среди них - мюзикл Одесской киностудии с Борисом Сичкиным "А человек играет на трубе", "Расколотое небо" с Ливановым и Никоненко, "От Буга до Вислы", "Карпатское золото", "Тайна Маэстро", российско-украинский сериал "Анна Герман", другие.

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