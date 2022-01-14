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Умерла соратница Дэвида Линча Джойс Элиасон

Новости
    14.01.2022, 10:22
Текст:   Олег Усков

Скончалась Джойс Элиансон, американская сценаристка, продюсер, певица и писатель, работавшая в том числе над мороком Дэвида Линча "Малхолланд Драйв" и над сериалом "Последний дон".

Как передает Deadline, ссылаясь на агента Элиасон, артистка умерла на 88-м году жизни после непродолжительной болезни, характер которой не конкретизирован.

Элиасон родилась в Юте в 1934-м. Ее карьера в Голливуде продолжалась более сорока лет и была вознаграждена четырьмя номинациями на премию "Эмми".

Среди проектов - "Любовь по-американски", "Загадай мне загадку" с Лилей Кедровой, мини-сериал про семью Майкла Джексона, "Милые жертвы", "Выбор Грейси", масса других.

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