Умерла соратница Дэвида Линча Джойс Элиасон

Скончалась Джойс Элиансон, американская сценаристка, продюсер, певица и писатель, работавшая в том числе над мороком Дэвида Линча "Малхолланд Драйв" и над сериалом "Последний дон".

Как передает Deadline, ссылаясь на агента Элиасон, артистка умерла на 88-м году жизни после непродолжительной болезни, характер которой не конкретизирован.

Элиасон родилась в Юте в 1934-м. Ее карьера в Голливуде продолжалась более сорока лет и была вознаграждена четырьмя номинациями на премию "Эмми".

Среди проектов - "Любовь по-американски", "Загадай мне загадку" с Лилей Кедровой, мини-сериал про семью Майкла Джексона, "Милые жертвы", "Выбор Грейси", масса других.