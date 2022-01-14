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14.01.2022,  
13:26
Текст:  Юрий Гень

Видео: наркокартели Мексики начали применять дроны с бомбами

В Сети появилось видео с беспилотника, который атакует город и сбрасывает зажигательные бомбы на людей. Предполагается, что дрон был запущен одним из мексиканских наркокартелей и использован криминальными баронами в войне против своих врагов.

Как пишет The Drive, таким способом "Картель Нового поколения Халиско" атаковал своих врагов по нарковойне.

На записи хорошо видно, как небольшие бомбы, оснащенные парашютами, сбрасываются с беспилотника, а затем взрываются, вызывая пожар. Люди выбегают из-под деревьев и кидаются в разные стороны.

Мексиканские наркокартели начали использовать дроны примерно с 2010 года. С их помощью доставляют наркотики в США по воздуху, через пограничные заграждения, а также ведут разведку.

Гражданские беспилотники на сегодняшний день стали достаточно дешевыми и распространенными летательными аппаратами, технические возможности которых постоянно улучшаются. Дрон стоимостью около 1000 долларов может парить в воздухе уже около получаса и отдаляться от оператора на несколько километров, при этом постоянно ведя видеосъемку и передавая изображение в режиме онлайн.

Фото: Nickel nitride/Wikimedia.org
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Это привело к тому, что дроны начали использовать для самых разных целей, в том числе и преступных. Например, они успешно перевозят контрабанду. А в 2017 году мексиканская полиция изъяла у одного из преступных кланов квадрокоптер, переделанный в барражирующий боеприпас.

На данный момент известно, что наркокартель Халиско организовал атаку дронов по меньшей мере в двух городах Мексики в муниципалитете Тепалькатепек. Сообщается, что, возможно, эти атаки связаны с попытками наркобарона Немезио Осегуэра Сервантеса, известного как Эль Менчо, захватить контроль над Тепалькатепеком. О пострадавших в результате этих атак пока ничего не говорится.

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