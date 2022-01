Вокалистка группы The Dixie Cups умерла после операции

Умерла Роза Ли Хоукинс, вокалистка важной американской "девичьей" вокальной группы The Dixie Cups. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на сестру и коллегу Розы по коллективу Барбару.

Артистка скончалась на 78-м году жизни во вторник в госпитале во Флориде от внутреннего кровотечения "и других осложнений" после проведенной на прошлой неделе операции.

The Dixie Cups начали выступать в 60-х и вошли во все анналы с мега-шлягером Chapel Of Love, который Фил Спектор изначально писал для The Ronettes. Примечательно, что, как и The Ronettes, группа состояла из двух сестер и их кузины Джоан Мэри Джонсон.

Второй огромный хит коллектива - Iko Iko.

Первый номерной альбом группа выпустила в 1964-м, последний - в 2011-м.

Джонсон умерла в Новом Орлеане от сердечной недостаточности в октябре 2016-го.