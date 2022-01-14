Вышел русский трейлер комедии про говорящего кенгуру

Киноделы опять берут в оборот потенциально беспроигрышную тему - кенгуру. На YouTube-канале компании Kinologistika появился локализованный трейлер французской семейной фантастической комедии Joey and Ella. Нашими прокатчиками по понятной причине ловко "переведенной" как "Прыгучая братва".

Синопсис. В силу неудавшегося налета на музей из зоопарка пропала юная самка кенгуру. Да не одна, а вместе с украденным алмазом. Далее кенгуру оказывается на ферме, где встречает девочку Эллу (актриса Дженнифер Мишель), которая помогает малышке спрятаться и дает ей имя - Джоуи.

Но на этом сюрпризы, разумеется, только начинаются: Элла и кенгуру оперативно находят общий язык, благо животное вдруг оказывается говорящим, в то время как незадачливые грабители пускаются по следам Джоуи - с целью её вернуть. Ну и после там всё у них встает на уши. Точнее - на хвост.

Поставил ленту Стивен Шимек (хоррор "Лабиринт", "Приключения Роборекса", фэнтези "Вторжение драконов").

В кино - с 3 февраля.