Постановление губернатора Забайкальского края от 14 января 2022 года № 3 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края (далее - прилагаемые изменения).

2. Действие пункта 1 прилагаемых изменений распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

А.М.Осипов





Утверждены постановлением Губернатора Забайкальского края от 14 января 2022 года № 3





Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края

1. В пункте 3 постановления Губернатора Забайкальского края от 5 апреля 2020 года № 26 "Об утверждении перечня исполнительных органов государственной власти Забайкальского края и должностных лиц исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 21 апреля 2020 года № 40, от 6 мая 2020 года № 46, от 14 мая 2020 года № 52, от 29 июля 2020 года № 103, от 3 августа 2020 года № 109, от 8 октября 2020 года № 132, от 20 января 2021 года № 4) цифры "2021" заменить цифрами "2022".

2. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года № 161, от 16 декабря 2020 года № 165, от 22 декабря 2020 года № 166, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 26 марта 2021 года № 20, от 31 марта 2021 года № 21, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 5 июля 2021 года № 53, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85, от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90, от 12 ноября 2021 года № 91, от 19 ноября 2021 года № 95, от 1 декабря 2021 года № 98, от 15 декабря 2021 года№ 103, от 19 декабря 2021 года№ 108):

1) преамбулу после слов "от 10 декабря 2021 года № 7480" дополнить словами ", от 13 января 2022 года № 34";

2) абзац второй подпункта "а" подпункта 31 пункта 9 дополнить словами ", либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)";

3) в комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV), утвержденном указанным постановлением:

а) абзац первый пункта 1 после слов "шести календарных месяцев" дополнить словами ", либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)";

б) в абзаце первом пункта 5 слова "15 января 2022 года" заменить словами "12 февраля 2022 года";

в) в абзаце первом подпункта 1 пункта 7 слова "15 января 2022 года" заменить словами "12 февраля 2022 года";

г) пункт 8 дополнить словами ", либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", подтверждающего, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)";

д) в пункте 10 слова "15 января 2022 года" заменить словами "12 февраля 2022 года";

е) в пункте 13:

в абзаце втором подпункта 2 дополнить словами ", либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)";

подпункт "а" подпункта 3 после слов "шести календарных месяцев" дополнить словами ", либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус" подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)".

3. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 12 июня 2020 года № 74 "О некоторых мерах при организации торговли на территории Забайкальского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 22 декабря 2020 года № 166, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 1 октября 2021 года № 78, от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90, от 12 ноября 2021 года № 91, от 1 декабря 2021 года № 98, от 15 декабря 2021 года № 103, от 19 декабря 2021 года№ 108, от 12 января 2022 года№ 1):

1) преамбулу после слов "от 10 декабря 2021 года № 7480" дополнить словами ", от 13 января 2022 года № 34";

2) в пункте 21 слова "15 января 2022 года" заменить словами "12 февраля 2022 года";

3) в пункте 32:

а) абзац третий изложить в следующей редакции:

"2) предъявивших справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).";

б) предложение первое абзаца четвертого изложить в следующей редакции: "Сотрудники (исполнители по гражданско-правовым договорам) торговых центров (торговых комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов) должны иметь сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госу слуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", подтверждающий, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)."

4) в пункте 33:

а) абзац первый дополнить словами ", либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)";

б) абзац второй после слов "шести календарных месяцев" дополнить словами ", либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)".

4. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 17 сентября 2020 года № 126, от 8 октября 2020 года № 131, от 23 октября 2020 года № 140, от 30 октября 2020 года № 144, от 6 ноября 2020 года № 148, от 16 декабря 2020 года № 165, от 25 декабря 2020 года № 170, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 26 марта 2021 года № 20, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 20 июля 2021 года № 57, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85, от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90, от 12 ноября 2021 года № 91, от 19 ноября 2021 года № 95, от 1 декабря 2021 года № 98, от 15 декабря 2021 года № 103, от 19 декабря 2021 года № 108):

1) преамбулу после слов "от 14 декабря 2021 года № 7527" дополнить словами ", от 13 января 2022 года № 34";

2) в пункте 1:

а) в подпункте 2:

в абзаце втором слова "15 января 2022 года" заменить словами "12 февраля 2022 года";

в абзаце третьем слова "15 января 2022 года" заменить словами "12 февраля 2022 года";

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"проведение физкультурных и спортивных мероприятий на территории Забайкальского края, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год Министерства спорта Российской Федерации, осуществляется без присутствия зрителей, с соблюдением методических рекомендаций, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-пСо V), при условии наличия документа о лабораторном обследовании на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCo V) методом ПЦР, полученного не ранее чем за 48 часов до начала проведения данных мероприятий, а также уведомления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю о проведении мероприятий;";

б) в подпункте 3 слова "15 января 2022 года" заменить словами "12 февраля 2022 года";

в) в подпункте 4 слова "15 января 2022 года" заменить словами "12 февраля 2022 года";

г) в подпункте 8:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Установить с 8 ноября 2021 года по 12 февраля 2022 года включительно время работы для оказания услуг общественного питания в предприятиях общественного питания, - не позднее 23 часа 00 минут и не ранее 06 часов 00 минут, за исключением случаев проведения банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий с 22 декабря 2021 года по 12 февраля 2022 года включительно - не позднее 01 часа 00 минут и не ранее 06 часов 00 минут, в том числе на летних верандах, террасах стационарных объектов общественного питания, за исключением обслуживания навынос и доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на предприятия общественного питания, расположенные в гостиницах и иных средствах коллективного размещения, при условии предоставления услуг питания только для проживающих.";

абзац четвертый дополнить словами ", либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)";

д) в подпункте 11 слова "15 января 2022 года" заменить словами "12 февраля 2022 года";

е) в подпункте 12:

в абзаце первом слова "15 января 2022 года" заменить словами "12 февраля 2022 года";

абзац второй после слов "шести календарных месяцев" дополнить словами ", либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019).";

ж) подпункт 14 изложить в следующей редакции:

"14) театров и концертных организаций, культурно-досуговых организаций - с 9 июля 2021 года по 12 февраля 2022 года включительно, цирков - с 2 октября 2021 года по 12 февраля 2022 года включительно при условии их заполняемости в количестве до 70 % от единой пропускной способности, а в случае присутствия лиц, не достигших возраста 18 лет - не более 50 % от единой пропускной способности, соблюдения социальной дистанции на расстоянии не менее 1,5 метра при нахождении зрителей и сотрудников в театрах, концертных залах, в зоне кассового обслуживания, в фойе и зоне продажи воды и напитков, при входе в театры, цирки и концертные залы и выходе из них, а также при расстановке мебели в фойе, реализации билетов для посетителей с учетом организации рассадки зрителей на расстоянии не менее одного метра, за исключением зрителей, являющихся членами одной семьи либо совместно проживающих, при уведомлении хозяйствующими субъектами Министерства культуры Забайкальского края и Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю (территориальных отделов данного Управления) о выполнении ими мероприятий по соблюдению методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0202-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций", утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 июля 2020 года, и соблюдения требований пунктов 13 и 14 настоящего постановления;";

з) в подпункте 17:

абзац четвертый после слов "шести календарных месяцев" дополнить словами ", либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)";

абзац пятый после слов "шести календарных месяцев" дополнить словами ", либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)";

в абзаце шестом слова "15 января 2022 года" заменить словами "12 февраля 2022 года";

в абзаце седьмом слова "15 января 2022 года" заменить словами "12 февраля 2022 года";

абзац девятый после слов "шести календарных месяцев" дополнить словами ", либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)";

абзац десятый после слов "шести календарных месяцев" дополнить словами ", либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)";

абзац двенадцатый после слов "шести календарных месяцев" дополнить словами ", либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)";

абзац тринадцатый после слов "шести календарных месяцев" дополнить словами ", либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)";

и) в подпункте 172:

абзац второй дополнить словами ", либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)";

абзац четвертый дополнить словами ", либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)";

к) в подпункте 18 слова "15 января 2022 года" заменить словами "12 февраля 2022 года";

3) подпункт "в" подпункта 7 пункта 11 дополнить словами ", либо QR-кода, которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)";

4) в подпункте 1 пункта 13 слова "и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев" исключить;

5) абзац третий пункта 14 после слов "шести календарных месяцев" дополнить словами ", либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)";

6) в пункте 15:

а) в подпункте 1 слова "(новогодних, рождественских)" исключить;

б) подпункт 3 после слов "шести календарных месяцев" дополнить словами ", либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)";

в) подпункт 4 после слов "шести календарных месяцев" дополнить словами ", либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)";

г) подпункт 9 после слов "шести календарных месяцев" дополнить словами ", либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)";

7) в пункте 16:

а) подпункт 2 после слов "шести календарных месяцев" дополнить словами ", либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)";

б) подпункт 3 после слов "шести календарных месяцев" дополнить словами ", либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)";

в) подпункт 4 после слов "шести календарных месяцев" дополнить словами ", либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)";

8) в пункте 17:

а) в абзаце первом слова ", новогодних и рождественских" исключить;

б) подпункт 2 после слов "шести календарных месяцев" дополнить словами ", либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019)".







