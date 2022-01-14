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14.01.2022 10:11
Рубрика: Общество

Исследование: каждый десятый с COVID-19 заразен и после карантина

Текст: Юлия Мякишева

Экстерский университет провел исследование, в котором проанализировали 176 положительных ПЦР-тестов, взятых на коронавирус.

Фото: iStock
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Результаты, опубликованные в журнале Infectious Diseases, показали, что у 13% людей все еще обнаруживаются клинически значимые уровни вируса через 10 дней, а это означает, что они потенциально могут быть заразными. У некоторых людей эти уровни сохранялись до 68 дней. Чтобы прийти к таким выводам, ученые проанализировали ген Е и субгеномную РНК. Последняя стала лучшим показателем инфекционного потенциала.

Ученые отметили, что ПЦР-тесты проверяют наличие вирусных фрагментов, но не могут определить, заразен ли человек. Тест, который использованный в этом исследовании, дает положительный результат только тогда, когда вирус активен и потенциально способен к дальнейшей передаче.

Как отметила руководитель исследования профессор Лора Харрис, в участниках эксперимента не было ничего клинически примечательного, поэтому никто бы не смог определить, являются они переносчиками вируса или нет.

Получив эти данные, ученые планируют провести более масштабные исследования, а также изучить группу людей, которые оставалась заразными дольше всего, для того, чтобы выявить и проанализировать случаи последующих заражений.

Общество Наука Пандемия коронавируса COVID-19

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